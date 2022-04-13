https://sputnik-georgia.ru/20220413/v-tbilisi-vyrastet-chislo-besplatnykh-zaryadnykh-stantsiy-dlya-elektromobiley-265955204.html

В Тбилиси вырастет число бесплатных зарядных станций для электромобилей

В Тбилиси вырастет число бесплатных зарядных станций для электромобилей

Поощрение перехода на экологически чистый транспорт – один из приоритетов столичной мэрии 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T15:45+0400

2022-04-13T15:45+0400

2022-04-13T15:45+0400

электромобили

грузия

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общество

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В ближайшее время в Тбилиси установят дополнительно 23 единицы электрических зарядных устройств для электромобилей, заявил мэр столицы Каха Каладзе.Поощрение перехода на экологически чистый транспорт – один из приоритетов столичной мэрии. В планах правительства – заменить в течение последующих лет 90% автопарка в стране электромобилями.На данный момент установлены 45 зарядников в разных районах Тбилиси. По словам Каладзе, мэрия приступила к реализации проекта с такой моделью сотрудничества с бизнесом, чтобы средства из муниципального бюджета не тратились."В рамках реформы общественного транспорта вице-мэру Ираклию Хмаладзе поручено установить электрозарядки по всему городу. Все это делается для поощрения ввоза электромобилей в Грузию и, конечно же, в Тбилиси. На сегодняшний день электрические зарядные устройства, расположенные во всех 45 локациях, исправно работают и, самое главное, плата за них нулевая", – отметил мэр.Каладзе отметил, что проблема с исправностью зарядников, которая существовала в течение определенного времени, полностью решена, и мэрия работает над выявлением новых локаций для их установок.Чтобы развить электромобильную отрасль в Грузии, весной 2019 года власти объявили о строительстве завода по производству электромобилей. Соответствующий меморандум грузинский холдинг IGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Планировалось производить около 5 тысяч машин за первые полтора года с открытия завода. Однако реализации проекта помешала пандемия коронавируса.С января 2017 года в Грузии увеличили акциз на импорт автомобилей, которые ездят на бензине и дизеле. В случае гибридных машин любого года выпуска акциз, напротив, сократился на 60%. А электромобили в Грузии акцизом вообще не облагаются.

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электромобили, грузия, новости, общество, тбилиси