https://sputnik-georgia.ru/20220413/vegany-so-vsego-mira-otkryvayut-dlya-sebya-gruzinskiy-pkhali--bbc-265947596.html

Веганы со всего мира открывают для себя грузинский пхали – BBC

Веганы со всего мира открывают для себя грузинский пхали – BBC

Символ грузинского гостеприимства и вкусового разнообразия – британцы открывают самые уникальные грани грузинской кухни 13.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-13T12:28+0400

2022-04-13T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Традиционное постное блюдо национальной грузинской кухни – пхали – может стать незаменимым аппетайзером для веганов со всего мира. К такому заключению пришла корреспондент BBC Сара Фриман, которая побывала в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма.В пхали, еще до вкусовых качеств блюда, Сару Фриман покорило многообразие цветов – янтарный, зеленый, фиолетовый. Автор назвала это сочетание "идеальным".Не оставило ее равнодушным и сочетание свежей зелени и грецкого ореха. "Листья сельдерея и петрушка делают пхали превосходным блюдом. Пхали, прежде всего, это основа грузинского стола и выражает бескрайнее грузинское гостеприимство", – пишет автор.В статье автор описывает грузинскую кухню в целом, своеобразие тбилисского и кутаисского рынков, а также ресторанов и небольших закусочных.Сара Фриман назвала пхали "кулинарным хамелеоном" и предложила своим читателям несколько вариантов того, как есть это блюдо. Пхали, по ее словам, можно намазать на тосты в виде веганского паштета, подать в стиле мезе в качестве ароматного соуса или положить на тарелку ложкой вместе с другими холодными закусками.Почитать статью Сары Фриман о пхали, особенностях его приготовления, которое зависит от того, в каком регионе его подают к столу, и веганских рецептах грузинской гастрономии можно здесь.

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культура, новости, грузия, грузинская кухня, кулинария, bbc