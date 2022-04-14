https://sputnik-georgia.ru/20220414/bukhgalter-merii-v-gori-ukral-u-gosudarstva-pochti-150-tysyach-lari--sgb-265977611.html
Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ
Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ
Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T14:14+0400
2022-04-14T14:14+0400
2022-04-14T14:54+0400
сгб
грузия
новости
происшествия
гори
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706280_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3188e667e27875f32c3535b099cc75ea.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности (СГБ) Грузии на основании решения судьи задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района по факту присвоения крупных денежных сумм с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба СГБ.Cледствие установило, что бухгалтер систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета, открытые в банках TBC и Liberty, указывая в транзакциях различные цели. Затем она использовала эти деньги в онлайн-тотализаторах.Сумма незаконно присвоенных бухгалтером денег на данном этапе расследования составила 143 985,13 лари (около 48 тысяч долларов). Не исключено, что после завершения интенсивного изучения бухгалтерских и банковских документов, сумма незаконно присвоенных средств резко возрастет, отмечают в ведомстве.Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство.Борьба с коррупцией является одним из приоритетов властей Грузии. В стране существует строгое законодательство о прозрачности счетов чиновников, а также о взяточничестве.
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706280_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_e22ee38d8be197ecf5321f9eb67cafd6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сгб, грузия, новости, происшествия, гори
Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ
14:14 14.04.2022 (обновлено: 14:54 14.04.2022)
Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности (СГБ) Грузии на основании решения судьи задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района по факту присвоения крупных денежных сумм с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба СГБ.
Cледствие установило, что бухгалтер систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета, открытые в банках TBC и Liberty, указывая в транзакциях различные цели. Затем она использовала эти деньги в онлайн-тотализаторах.
Сумма незаконно присвоенных бухгалтером денег на данном этапе расследования составила 143 985,13 лари (около 48 тысяч долларов). Не исключено, что после завершения интенсивного изучения бухгалтерских и банковских документов, сумма незаконно присвоенных средств резко возрастет, отмечают в ведомстве.
Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство.
Борьба с коррупцией является одним из приоритетов властей Грузии. В стране существует строгое законодательство о прозрачности счетов чиновников, а также о взяточничестве.