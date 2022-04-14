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Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ

Бухгалтер мэрии в Гори украла у государства почти 150 тысяч лари – СГБ

Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T14:14+0400

2022-04-14T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы госбезопасности (СГБ) Грузии на основании решения судьи задержали главного бухгалтера Агентства по развитию культуры и туризма при мэрии Горийского района по факту присвоения крупных денежных сумм с использованием своего служебного положения, сообщает пресс-служба СГБ.Cледствие установило, что бухгалтер систематически перечисляла принадлежащие агентству бюджетные средства на свои личные банковские счета, открытые в банках TBC и Liberty, указывая в транзакциях различные цели. Затем она использовала эти деньги в онлайн-тотализаторах.Сумма незаконно присвоенных бухгалтером денег на данном этапе расследования составила 143 985,13 лари (около 48 тысяч долларов). Не исключено, что после завершения интенсивного изучения бухгалтерских и банковских документов, сумма незаконно присвоенных средств резко возрастет, отмечают в ведомстве.Расследование по факту хищения крупной суммы денег с использованием служебного положения ведет Антикоррупционное агентство.Борьба с коррупцией является одним из приоритетов властей Грузии. В стране существует строгое законодательство о прозрачности счетов чиновников, а также о взяточничестве.

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