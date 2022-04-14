https://sputnik-georgia.ru/20220414/den-rodnogo-yazyka-otmetili-v-stolitse-gruzii---foto-266000863.html
День родного языка отметили в столице Грузии - фото
День родного языка отметили в столице Грузии - фото
В столичном парке Деда Эна состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню родного языка, который отмечается в Грузии 14 апреля. Что происходило в этот... 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T15:05+0400
2022-04-14T15:05+0400
2022-04-15T10:46+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
праздник
грузинская культура
грузинский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0f/266000360_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_702ca823df1281c78cedda567f415549.jpg
В рамках празднования Дня родного языка в парке Деда Эна состоялись общественные беседы на тему грузинского языка, прошли развлекательные мероприятия для детей, гостям также показали тематические аудиовизуальные инсталляции. Там же прошли завершающие мероприятия проекта "Тбилиси – всемирная столица книги".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0f/266000360_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_c964c3a70e6a656a65c7c3be8c707fab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, праздник, грузинская культура, грузинский язык, фото
День родного языка отметили в столице Грузии - фото 15:05 14.04.2022 (обновлено: 10:46 15.04.2022)
В столичном парке Деда Эна состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню родного языка, который отмечается в Грузии 14 апреля. Что происходило в этот день в парке - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
В рамках празднования Дня родного языка в парке Деда Эна состоялись общественные беседы на тему грузинского языка, прошли развлекательные мероприятия для детей, гостям также показали тематические аудиовизуальные инсталляции. Там же прошли завершающие мероприятия проекта "Тбилиси – всемирная столица книги".
© photo: Sputnik / Stringer
Тбилисский парк Деда Эна является традиционным местом, где ежегодно отмечается День родного языка.
Тбилисский парк Деда Эна является традиционным местом, где ежегодно отмечается День родного языка.
© photo: Sputnik / Stringer
Тут проходят все основные праздничные мероприятия с участием большого количества детей и молодежи.
Тут проходят все основные праздничные мероприятия с участием большого количества детей и молодежи.
© photo: Sputnik / Stringer
В этом году в парке были созданы различные визуальные инсталляции.
В этом году в парке были созданы различные визуальные инсталляции.
© photo: Sputnik / Stringer
В парке установили сцену для выступлений докладчиков и проведения концерта.
В парке установили сцену для выступлений докладчиков и проведения концерта.
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе праздника в парке Деда Эна проходили беседы на тему грузинского языка.
В ходе праздника в парке Деда Эна проходили беседы на тему грузинского языка.
© photo: Sputnik / Stringer
В ходе концерта выступало много детских коллективов и исполнителей.
В ходе концерта выступало много детских коллективов и исполнителей.
© photo: Sputnik / Stringer
В целом можно сказать, что весь праздник носил образовательный характер и в первую очередь был ориентирован на молодежь.
В целом можно сказать, что весь праздник носил образовательный характер и в первую очередь был ориентирован на молодежь.