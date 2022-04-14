https://sputnik-georgia.ru/20220414/den-rodnogo-yazyka-otmetili-v-stolitse-gruzii---foto-266000863.html

День родного языка отметили в столице Грузии - фото

День родного языка отметили в столице Грузии - фото

В столичном парке Деда Эна состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню родного языка, который отмечается в Грузии 14 апреля. Что происходило в этот... 14.04.2022, Sputnik Грузия

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В рамках празднования Дня родного языка в парке Деда Эна состоялись общественные беседы на тему грузинского языка, прошли развлекательные мероприятия для детей, гостям также показали тематические аудиовизуальные инсталляции. Там же прошли завершающие мероприятия проекта "Тбилиси – всемирная столица книги".

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