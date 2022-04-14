https://sputnik-georgia.ru/20220414/dvizhenie-na-doroge-iz-imereti-v-racha-dlya-bolshegruzov-vosstanovleno-265971775.html

Движение на дороге из Имерети в Рача для большегрузов восстановлено

Движение на дороге из Имерети в Рача для большегрузов восстановлено

На участке велись интенсивные работы по очистке от снега 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T11:36+0400

2022-04-14T11:36+0400

2022-04-14T12:09+0400

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

погода

западная грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23449/73/234497366_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_2b662395568cb1a19597dd37e302b52b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на западе страны, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на участке велись интенсивные работы по очистке от снега.В департаменте призывают водителей ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.Ограничения на отдельных участках дорог в Западной Грузии были введены из-за снегопада 12 апреля.

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, погода, западная грузия