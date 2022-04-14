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Движение на дороге из Имерети в Рача для большегрузов восстановлено
Движение на дороге из Имерети в Рача для большегрузов восстановлено
На участке велись интенсивные работы по очистке от снега 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T11:36+0400
2022-04-14T11:36+0400
2022-04-14T12:09+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на западе страны, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на участке велись интенсивные работы по очистке от снега.В департаменте призывают водителей ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.Ограничения на отдельных участках дорог в Западной Грузии были введены из-за снегопада 12 апреля.
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, погода, западная грузия
Движение на дороге из Имерети в Рача для большегрузов восстановлено
11:36 14.04.2022 (обновлено: 12:09 14.04.2022)
На участке велись интенсивные работы по очистке от снега
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на дороге внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури на западе страны, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, на участке велись интенсивные работы по очистке от снега.
В департаменте призывают водителей ездить на исправном транспорте и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.
Ограничения на отдельных участках дорог в Западной Грузии были введены из-за снегопада 12 апреля.