https://sputnik-georgia.ru/20220414/glava-minekonomiki-gruzii-posetit-s-dvukhdnevnym-vizitom-azerbaydzhan-265994263.html

Глава Минэкономики Грузии посетит с двухдневным визитом Азербайджан

Глава Минэкономики Грузии посетит с двухдневным визитом Азербайджан

В Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудят углубление двухсторонних связей в Баку в рамках двухдневного официального визита грузинской делегации, сообщает пресс-служба ведомства.В состав грузинской делегации во главе с вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили входят его заместители – Гурам Гурамишвили и Ромео Микаутадзе, советник премьер-министра Сосо Ткемаладзе, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе и генеральный директор "Корпорации нефти и газа" Георгий Бахтадзе.В ходе визита запланированы встречи на высоком уровне с официальными лицами Азербайджана, в том числе с премьер-министром республики. Также запланированы встречи с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.В Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах.Азербайджан является традиционным стратегическим торгово-экономическим партнером Грузии во многих секторах и отраслях. По данным первых двух месяцев 2022 года, Азербайджан является третьим торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 млн долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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