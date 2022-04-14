https://sputnik-georgia.ru/20220414/glava-minekonomiki-gruzii-posetit-s-dvukhdnevnym-vizitom-azerbaydzhan-265994263.html
Глава Минэкономики Грузии посетит с двухдневным визитом Азербайджан
Глава Минэкономики Грузии посетит с двухдневным визитом Азербайджан
В Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T22:49+0400
2022-04-14T22:49+0400
2022-04-14T23:26+0400
грузия
новости
политика
азербайджан
леван давиташвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23962/20/239622032_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_92596b122a8bf843f7690018105234dc.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудят углубление двухсторонних связей в Баку в рамках двухдневного официального визита грузинской делегации, сообщает пресс-служба ведомства.В состав грузинской делегации во главе с вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили входят его заместители – Гурам Гурамишвили и Ромео Микаутадзе, советник премьер-министра Сосо Ткемаладзе, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе и генеральный директор "Корпорации нефти и газа" Георгий Бахтадзе.В ходе визита запланированы встречи на высоком уровне с официальными лицами Азербайджана, в том числе с премьер-министром республики. Также запланированы встречи с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.В Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах.Азербайджан является традиционным стратегическим торгово-экономическим партнером Грузии во многих секторах и отраслях. По данным первых двух месяцев 2022 года, Азербайджан является третьим торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 млн долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.
азербайджан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23962/20/239622032_452:0:2000:1161_1920x0_80_0_0_7abac8fe649aa7269dd8b60b7c1f86f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, азербайджан, леван давиташвили
Глава Минэкономики Грузии посетит с двухдневным визитом Азербайджан
22:49 14.04.2022 (обновлено: 23:26 14.04.2022)
В Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудят углубление двухсторонних связей в Баку в рамках двухдневного официального визита грузинской делегации, сообщает пресс-служба ведомства.
В состав грузинской делегации во главе с вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили входят его заместители – Гурам Гурамишвили и Ромео Микаутадзе, советник премьер-министра Сосо Ткемаладзе, генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе и генеральный директор "Корпорации нефти и газа" Георгий Бахтадзе.
В ходе визита запланированы встречи на высоком уровне с официальными лицами Азербайджана, в том числе с премьер-министром республики. Также запланированы встречи с министром экономики Азербайджана Михаилом Джабаровым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.
В Баку стороны обсудят вопросы углубления связей между двумя странами и еще более тесного сотрудничества в различных сферах.
Азербайджан является традиционным стратегическим торгово-экономическим партнером Грузии во многих секторах и отраслях. По данным первых двух месяцев 2022 года, Азербайджан является третьим торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 млн долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.