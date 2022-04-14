https://sputnik-georgia.ru/20220414/gruzinskaya-delegatsiya-otpravitsya-na-ukrainu-bez-natsdvizheniya-265985388.html

Грузинская делегация отправится на Украину без "Нацдвижения"

Грузинская делегация отправится на Украину без "Нацдвижения"

Крупнейшая оппозиционная партия "осталась за бортом" 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В состав грузинской парламентской делегации, которая отправится на Украину, войдут представители всех политических групп, за исключением самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В среду после телефонного разговора спикеров двух стран стало известно, что председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в ближайшие дни посетит Украину. Во время разговора председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Грузию за поддержку Украины, помощь и внимание к украинским гражданам в Грузии.По его словам, это логично и символично, так как ЕНД "является партией войны"."Единственная политическая партия в Грузии, которая распространяет фейк, это "Национальное движение". Это еще одна люстрация. Партия войны должна быть за бортом, и она осталась за боротом", – отметил Кобахидзе."Единое национальное движение" и его соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилова заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта он привел территории Грузии, а также Курильские острова и Калининградскую область.

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта