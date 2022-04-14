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"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы на Пасху
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы на Пасху
Дополнительные рейсы состоятся 22, 23, 24 и 25 апреля по направлению Тбилиси-Батуми 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T21:01+0400
2022-04-14T21:01+0400
2022-04-14T21:01+0400
грузия
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грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) назначила дополнительные поезда в Батуми и Поти в пасхальные дни, говорится в сообщении компании.По информации ГЖД, дополнительные рейсы состоятся 22, 23, 24 и 25 апреля по направлению Тбилиси-Батуми. Что касается рейса Тбилиси-Поти – он состоится 21, 22, 23, 24 и 25 апреля.Билеты уже продаются онлайн на сайте компании или в кассах Грузинской железной дороги. Также билеты можно приобрести и через компании-партнеры ГЖД, и с помощью быстрых платежных автоматов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, грузинская железная дорога
"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы на Пасху
Дополнительные рейсы состоятся 22, 23, 24 и 25 апреля по направлению Тбилиси-Батуми
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) назначила дополнительные поезда в Батуми и Поти в пасхальные дни, говорится в сообщении компании.
По информации ГЖД, дополнительные рейсы состоятся 22, 23, 24 и 25 апреля по направлению Тбилиси-Батуми. Что касается рейса Тбилиси-Поти – он состоится 21, 22, 23, 24 и 25 апреля.
Билеты уже продаются онлайн на сайте компании или в кассах Грузинской железной дороги. Также билеты можно приобрести и через компании-партнеры ГЖД, и с помощью быстрых платежных автоматов.