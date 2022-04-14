https://sputnik-georgia.ru/20220414/gruzinskaya-zheleznaya-doroga-naznachila-dopolnitelnye-reysy-na-paskhu-265991762.html

"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы на Пасху

"Грузинская железная дорога" назначила дополнительные рейсы на Пасху

Дополнительные рейсы состоятся 22, 23, 24 и 25 апреля по направлению Тбилиси-Батуми 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T21:01+0400

2022-04-14T21:01+0400

2022-04-14T21:01+0400

грузия

новости

общество

грузинская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/13/252622102_0:51:1400:839_1920x0_80_0_0_fc932de365bc46d8f2641d849b0a551a.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога (ГЖД) назначила дополнительные поезда в Батуми и Поти в пасхальные дни, говорится в сообщении компании.По информации ГЖД, дополнительные рейсы состоятся 22, 23, 24 и 25 апреля по направлению Тбилиси-Батуми. Что касается рейса Тбилиси-Поти – он состоится 21, 22, 23, 24 и 25 апреля.Билеты уже продаются онлайн на сайте компании или в кассах Грузинской железной дороги. Также билеты можно приобрести и через компании-партнеры ГЖД, и с помощью быстрых платежных автоматов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, грузинская железная дорога