Как в Грузии относятся к русским?
Грузия всегда славилась красивой природой, историческими и культовыми достопримечательностями, национальной кухней, замечательными винами и, конечно же, неповторимым гостеприимством
В последние годы Грузия стала популярным направлением для русских. Многие россияне выбирают эту страну для постоянного места отдыха, а некоторые остаются здесь на длительный срок или переезжают сюда жить.
В последний период, на фоне разных политическо-экономических обстоятельств в России, тысячи русских, пользуясь безвизовым режимом, выбрали Грузию в качестве временного или постоянного места жительства.
Как в Грузии относятся к русским в свете последних событий, читайте в материале Sputnik Грузия.
Как в Грузии относятся к русским
Многие русские предприниматели, несмотря на скромные масштабы грузинского рынка, открыли в Грузии свой бизнес – кафе, туристические компании, салоны красоты и так далее.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы из России покупают подарки в сувенирной лавке в городе Мцхета
Туристы из России покупают подарки в сувенирной лавке в городе Мцхета
Граждан России, которые могут находиться в Грузии безвыездно до одного года, открыть здесь предприятие привлекает легкость регистрации компаний, лояльность налоговой системы и отсутствие бюрократии.
Российских фрилансеров манит в Грузию мягкий климат, доступные цены и возможность путешествовать. Тем более, что власти страны для сотрудников на удаленке со всего мира запустили программу "Работай в Грузии".
Теплые и искренние местные жители относятся к русским доброжелательно, многие здесь говорят по-русски, особенно старшее поколение, поэтому у них нет проблем с коммуникацией и им очень комфортно в Грузии.
Однако, в свете последних событий, грузинская оппозиция, а также часть правозащитников и экспертов призывают относиться к притоку россиян с осторожностью и предлагает правительству подумать о введении виз.
В соцсетях также появляются призывы закрыть границу для русских. Онлайн-петицию с требованием отмены для них безвизового режима подписали более 15 тысяч человек. Однако власти не разделяют опасения по поводу миграции россиян и обещают не допустить дискриминации русских.
По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе фиксируются случаи, когда частные компании выдвигают российским гражданам дискриминационные условия или отказываются их обслуживать.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТуристы из России с гидом осматривают достопримечательности города Мцхета
Туристы из России с гидом осматривают достопримечательности города Мцхета
Он опасается, что такой подход примет более широкий масштаб и перерастет в физические оскорбления этнических русских, поэтому призвал правоохранительные органы принять все меры для превенции и пресечения любых попыток разжигания этнической розни.
Приток российских граждан в Грузию вызывает озабоченность и у простых жителей, которые связывают временный дефицит некоторых продуктов в стране, а также рост цен на продукты и недвижимость с наплывом русских.
Цены на жилье в Грузии действительно выросли и основная причина скачка спроса и цен – большой поток эмигрантов из России, и это, естественно, так как спрос порождает предложение.
По данным агентств по недвижимости, арендная плата в Тбилиси, особенно в центральных районах, выросла на 30-50% и продолжает расти на фоне событий на Украине и прибытия в Грузию российских граждан.
А вот временный дефицит сахара и других продуктов был вызван тем, что из-за погодных условий большегрузы стояли на границе и не могли своевременно доставить товары по назначению, а не потому, что в Грузию приехало слишком много русских.
Арендодатели и риэлтерские агентства также неоднозначно относятся к россиянам. Часть из них отказываются сдавать жилье русским: одни по политическим соображениям – из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией, другие по экономическим – боятся, что через какое-то время русские из-за проблем с банковскими картами не смогут платить за квартиру.
© AP Photo / Shakh AivazovРоссийские туристы в центре грузинской столицы в районе Абанотубани
Российские туристы в центре грузинской столицы в районе Абанотубани
© AP Photo / Shakh Aivazov
С начала марта в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции из-за спецоперации России на Украине.
По словам россиян, Грузия гостеприимна и открыта к иностранцам, в том числе и к русским, несмотря на все вопросы к государству, гражданами которого они являются.
Многие из них читали в соцсетях негативные комментарии в адрес россиян, но в реальной жизни с агрессией или неприязнью пока не сталкивались.
Сами русские советуют своим соотечественникам, желающим переехать в Грузию, постараться понять, чем она живет и менталитет местных жителей.
Полезные советы
Грузины гордятся родиной, ее религией и историей, они свято чтят свои традиции и обычаи – проявите вежливость, уважение и дружелюбие к стране и народу, поинтересуйтесь ее историей, традициями и языком, который является одним из древнейших.
День национального грузинского костюма в Грузии
Грузия приняла христианство в IV веке. Это религиозная страна, а грузины – глубоко верующий народ, поэтому не стоит богохульствовать и критиковать православие. Религиозная история Грузии полна интересных и удивительных событий, которые очень интересны и заслуживают внимания. Путешествие по святым местам может стать одним из вариантов времяпровождения.
© photo: Sputnik / StringerХрам Светицховели в городе Мцхета в лучах заката
Храм Светицховели в городе Мцхета в лучах заката
© photo: Sputnik / Stringer
Грузия страна с богатой культурой. Только в Тбилиси действует 27 театров, в том числе и Государственный русский драматический театр имени великого русского писателя Грибоедова, который похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на Мтацминда.
В центре грузинской столицы множество музеев, галерей, независимых культурных и образовательных центров, посетив которые можно почерпнуть много интересной информации как о самой Грузии, так и о грузинском народе.
Национальный музей Грузии
Грузия толерантная страна – испокон веков здесь жило множество национальностей, жили мирно и взаимодополняя друг друга. В старой части столицы Грузии на одном пятачке расположены грузинская и армянская церкви, синагога и мечеть.
Поэтому, если вы решили приехать в эту замечательную страну, должны понимать, что Грузия – это не только хинкали, хачапури и вино, а страна с богатой историей, культурой и традициями.
Материал подготовлен на основе открытых источников