https://sputnik-georgia.ru/20220414/kak-v-gruzii-otnosyatsya-k-russkim-265941758.html

Как в Грузии относятся к русским?

Как в Грузии относятся к русским?

Грузия всегда славилась красивой природой, историческими и культовыми достопримечательностями, национальной кухней, замечательными винами и, конечно же... 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T06:06+0400

2022-04-14T06:06+0400

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В последние годы Грузия стала популярным направлением для русских. Многие россияне выбирают эту страну для постоянного места отдыха, а некоторые остаются здесь на длительный срок или переезжают сюда жить.В последний период, на фоне разных политическо-экономических обстоятельств в России, тысячи русских, пользуясь безвизовым режимом, выбрали Грузию в качестве временного или постоянного места жительства.Как в Грузии относятся к русским в свете последних событий, читайте в материале Sputnik Грузия.Как в Грузии относятся к русскимМногие русские предприниматели, несмотря на скромные масштабы грузинского рынка, открыли в Грузии свой бизнес – кафе, туристические компании, салоны красоты и так далее. Граждан России, которые могут находиться в Грузии безвыездно до одного года, открыть здесь предприятие привлекает легкость регистрации компаний, лояльность налоговой системы и отсутствие бюрократии.Российских фрилансеров манит в Грузию мягкий климат, доступные цены и возможность путешествовать. Тем более, что власти страны для сотрудников на удаленке со всего мира запустили программу "Работай в Грузии".Однако, в свете последних событий, грузинская оппозиция, а также часть правозащитников и экспертов призывают относиться к притоку россиян с осторожностью и предлагает правительству подумать о введении виз.В соцсетях также появляются призывы закрыть границу для русских. Онлайн-петицию с требованием отмены для них безвизового режима подписали более 15 тысяч человек. Однако власти не разделяют опасения по поводу миграции россиян и обещают не допустить дискриминации русских.По словам председателя правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе фиксируются случаи, когда частные компании выдвигают российским гражданам дискриминационные условия или отказываются их обслуживать. Он опасается, что такой подход примет более широкий масштаб и перерастет в физические оскорбления этнических русских, поэтому призвал правоохранительные органы принять все меры для превенции и пресечения любых попыток разжигания этнической розни.Приток российских граждан в Грузию вызывает озабоченность и у простых жителей, которые связывают временный дефицит некоторых продуктов в стране, а также рост цен на продукты и недвижимость с наплывом русских.По данным агентств по недвижимости, арендная плата в Тбилиси, особенно в центральных районах, выросла на 30-50% и продолжает расти на фоне событий на Украине и прибытия в Грузию российских граждан.А вот временный дефицит сахара и других продуктов был вызван тем, что из-за погодных условий большегрузы стояли на границе и не могли своевременно доставить товары по назначению, а не потому, что в Грузию приехало слишком много русских.Арендодатели и риэлтерские агентства также неоднозначно относятся к россиянам. Часть из них отказываются сдавать жилье русским: одни по политическим соображениям – из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией, другие по экономическим – боятся, что через какое-то время русские из-за проблем с банковскими картами не смогут платить за квартиру.С начала марта в Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции из-за спецоперации России на Украине.По словам россиян, Грузия гостеприимна и открыта к иностранцам, в том числе и к русским, несмотря на все вопросы к государству, гражданами которого они являются.Многие из них читали в соцсетях негативные комментарии в адрес россиян, но в реальной жизни с агрессией или неприязнью пока не сталкивались.Сами русские советуют своим соотечественникам, желающим переехать в Грузию, постараться понять, чем она живет и менталитет местных жителей.Полезные советыГрузины гордятся родиной, ее религией и историей, они свято чтят свои традиции и обычаи – проявите вежливость, уважение и дружелюбие к стране и народу, поинтересуйтесь ее историей, традициями и языком, который является одним из древнейших.Грузия приняла христианство в IV веке. Это религиозная страна, а грузины – глубоко верующий народ, поэтому не стоит богохульствовать и критиковать православие. Религиозная история Грузии полна интересных и удивительных событий, которые очень интересны и заслуживают внимания. Путешествие по святым местам может стать одним из вариантов времяпровождения.Грузия страна с богатой культурой. Только в Тбилиси действует 27 театров, в том числе и Государственный русский драматический театр имени великого русского писателя Грибоедова, который похоронен в пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии на Мтацминда.В центре грузинской столицы множество музеев, галерей, независимых культурных и образовательных центров, посетив которые можно почерпнуть много интересной информации как о самой Грузии, так и о грузинском народе.Грузия толерантная страна – испокон веков здесь жило множество национальностей, жили мирно и взаимодополняя друг друга. В старой части столицы Грузии на одном пятачке расположены грузинская и армянская церкви, синагога и мечеть.Поэтому, если вы решили приехать в эту замечательную страну, должны понимать, что Грузия – это не только хинкали, хачапури и вино, а страна с богатой историей, культурой и традициями.Материал подготовлен на основе открытых источников

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россия, грузия, общество, справки , грузино-российские отношения, новости