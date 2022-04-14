https://sputnik-georgia.ru/20220414/kak-v-tbilisi-otmetili-den-gruzinskogo-yazyka---video-265990761.html

Как в Тбилиси отметили День грузинского языка – видео

Как в Тбилиси отметили День грузинского языка – видео

День грузинского языка отметили в столичном парке Деда Эна 14 апреля. Традиционно в этот праздничный день в парке Деда Эна состоялись различные развлекательные... 14.04.2022, Sputnik Грузия

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В рамках празднования Дня родного языка в парке Дэда Эна состоялись общественные беседы на тему грузинского языка, прошли развлекательные мероприятия для детей, гостям также показали тематические аудиовизуальные инсталляции. Там же прошли завершающие мероприятия проекта "Тбилиси – всемирная столица книги".ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!День грузинского языка был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 44 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.

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