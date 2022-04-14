https://sputnik-georgia.ru/20220414/kakogo-chisla-noch-predopredeleniya-v-ramadan-2022-islamskiy-kalendar-265975382.html

Какого числа ночь Предопределения в Рамадан 2022? Исламский календарь

Какого числа ночь Предопределения в Рамадан 2022? Исламский календарь

Ляйлят-аль-Кадр или ночь Могущества и Предопределения – самая важная ночь в году для каждого мусульманина 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T15:01+0400

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справки

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В Коране сказано, что ночь Ляйлят-аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет.В исламском календаре каждый месяц длится 29 или 30 дней, поэтому лунный год короче солнечного на 11-12 дней. Следовательно, даты исламских праздников ежегодно сдвигаются относительно григорианского календаря.Какого числа ночь Предопределения в 2022 году по григорианскому календарю вы узнаете из материала Sputnik Грузия.Какого числа ночь ПредопределенияТочное время наступления Ляйлят-аль-Кадр никто не знает. Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан.По словам пророка Мухаммеда, ночь Предопределения может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана. В 2022-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начался 1 апреля с закатом солнца и завершится 1 мая вечером.Причем полагают, что в разные годы ночь Предопределения попадает на разные числа.Некоторые источники указывают, что Ляйлят-аль-Кадр приходится на 27 число месяца Рамадан, то есть в 2022-м на ночь с 27 на 28 апреля. Подтверждением тому они приводят хадис, в котором сказано следующее: "Ночь Предопределения – ночь двадцать седьмого дня".Исламские ученые считают, что мудрость отсутствия точной даты наступления ночи аль-Кадр заключается в том, чтобы правоверные молились усердно Всевышнему все последние десять ночей Рамадана, а не полагались только на эту ночь.Ночь Предопределения можно узнать по следующим признакам – в ночь аль-Кадр стоит безоблачная погода, не бывает ни особо холодно, ни жарко. Всю ночь до рассвета не падают звезды и метеоры, и Луна светит ясно.Ночь аль-Кадр имеет свой необычный блеск, сияние, а наутро Солнце восходит как полная Луна – без ослепляющих лучей, с нежным светом. Мусульмане считают, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с Солнцем.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки