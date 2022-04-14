https://sputnik-georgia.ru/20220414/kogda-zavershitsya-pandemiya-tri-vozmozhnykh-stsenariya-ot-gamkrelidze-265971371.html

Когда завершится пандемия? Три возможных сценария от Гамкрелидзе

Когда завершится пандемия? Три возможных сценария от Гамкрелидзе

В стране, по официальным данным, иммунитет к коронавирусу имеют уже 85% населения 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T11:20+0400

2022-04-14T11:20+0400

2022-04-14T11:48+0400

шестая волна

амиран гамкрелидзе

грузия

коронавирус covid-19

здравоохранение в грузии

общество

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всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Эпидемиологи и специалисты отрасли заговорили о возможном завершении пандемии – глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе рассматривает три сценария развития событий.В январе-феврале страна прошла пик шестой волны коронавируса. Новый штамм "омикрон" был настолько заразным, что за сутки 31 января выявили свыше 26 тысяч случаев инфицирования. С середины февраля эпидобстановка начала резко улучшаться. В последние дни прирост в среднем составляет до 200-300 случаев в сутки. Эпидемиологи ожидают, что осенью коронавирус еще больше ослабеет и превратится в сезонный грипп.Главный эпидемиолог считает, что острая фаза вируса завершена и все показатели распространения инфекции снижены. Однако, несмотря на положительную тенденцию, Гамкрелидзе призывает всех к осторожности.По словам грузинских специалистов, в стране, по официальным данным, иммунитет к коронавирусу имеют уже 85% населения.Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. До этого, 30 января, ВОЗ объявила коронавирус глобальной опасностью.Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, вспыхнула в Китае в декабре 2019 года. В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года.

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амиран гамкрелидзе, грузия, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии, общество, новости, всемирная организация здравоохранения