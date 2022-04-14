https://sputnik-georgia.ru/20220414/lavrov-zapad-obyavil-rossii-totalnuyu-gibridnuyu-voynu-265975083.html

Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну

Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну

Запад присвоил себе титул светоча демократии и грубейшим образом нарушает международные обязательства, заявил Лавров 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T13:16+0400

2022-04-14T13:16+0400

2022-04-14T13:16+0400

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сергей лавров

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Дипломат добавил, что это произошло, как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности.Кроме того, министр вспомнил эру международных договоренностей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех."В 1990-1991 годах были приняты многочисленные документы ОБСЕ, тогда, как вы знаете, на волне эйфории по поводу общечеловеческих ценностей все казалось таким радужным, и мы двигались в будущее с уверенностью, что вот эти общечеловеческие ценности будут для нас освещать путь к будущему, которое будет обязательно светлым для всех", – сказал Лавров.При этом, по его словам, как только Российская Федерация стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные законные национальные интересы, все обязательства Запада, которые были приняты в то время о необходимости обеспечить свободный доступ к информации, были забыты и похоронены.

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россия, в мире, новости, обсе, обострение ситуации вокруг украины 2022, сергей лавров