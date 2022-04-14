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Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну
Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну
Запад присвоил себе титул светоча демократии и грубейшим образом нарушает международные обязательства, заявил Лавров 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T13:16+0400
2022-04-14T13:16+0400
2022-04-14T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Дипломат добавил, что это произошло, как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности.Кроме того, министр вспомнил эру международных договоренностей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех."В 1990-1991 годах были приняты многочисленные документы ОБСЕ, тогда, как вы знаете, на волне эйфории по поводу общечеловеческих ценностей все казалось таким радужным, и мы двигались в будущее с уверенностью, что вот эти общечеловеческие ценности будут для нас освещать путь к будущему, которое будет обязательно светлым для всех", – сказал Лавров.При этом, по его словам, как только Российская Федерация стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные законные национальные интересы, все обязательства Запада, которые были приняты в то время о необходимости обеспечить свободный доступ к информации, были забыты и похоронены.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, обсе, обострение ситуации вокруг украины 2022, сергей лавров
Лавров: Запад объявил России тотальную гибридную войну
Запад присвоил себе титул светоча демократии и грубейшим образом нарушает международные обязательства, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад объявил России тотальную гибридную войну, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Дипломат добавил, что это произошло, как только Россия стала высказывать свои оценки и опираться на национальные ценности.
"Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам по сути тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая информационное пространство. Запад присвоил себе титул светоча демократии, как вы знаете, и грубейшим образом нарушает взятые на себя международные обязательства по обеспечению свободного выражения мнений, равного доступа к информации," – отметил дипломат.
Кроме того, министр вспомнил эру международных договоренностей в рамках ОБСЕ, основой которых считались общечеловеческие ценности, равные для всех.
"В 1990-1991 годах были приняты многочисленные документы ОБСЕ, тогда, как вы знаете, на волне эйфории по поводу общечеловеческих ценностей все казалось таким радужным, и мы двигались в будущее с уверенностью, что вот эти общечеловеческие ценности будут для нас освещать путь к будущему, которое будет обязательно светлым для всех", – сказал Лавров.
При этом, по его словам, как только Российская Федерация стала высказывать свои оценки, стала опираться на свои подлинные законные национальные интересы, все обязательства Запада, которые были приняты в то время о необходимости обеспечить свободный доступ к информации, были забыты и похоронены.