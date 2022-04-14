https://sputnik-georgia.ru/20220414/lavrov-zapad-pytaetsya-perekryt-normalnye-kanaly-dialoga-265988629.html
Лавров: Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога
Лавров: Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом... 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T19:31+0400
2022-04-14T19:31+0400
2022-04-14T19:31+0400
новости
россия
в мире
сергей лавров
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260473610_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8c7be4568251c111e4d2436eb9f36a04.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной точки зрения до зарубежной аудитории, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Дипломат сделал заявление, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/0c/260473610_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_0e5ee7829ab7e06994f9dc4cd3cc8432.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, в мире, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022
Лавров: Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной точки зрения до зарубежной аудитории, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Дипломат сделал заявление, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
"Российская цифровая дипломатия находится в общем-то на передовой информационного противостояния, информационного противоборства. И иногда цифровая дипломатия становится едва ли не единственным способом доведения до зарубежных аудиторий альтернативной точки зрения, когда нормальные каналы общения просто перекрываются, как это вот пытается Запад сделать сейчас", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.