https://sputnik-georgia.ru/20220414/lavrov-zapad-pytaetsya-perekryt-normalnye-kanaly-dialoga-265988629.html

Лавров: Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога

Лавров: Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом... 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T19:31+0400

2022-04-14T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Запад пытается перекрыть нормальные каналы диалога, и в этих условиях цифровая дипломатия остается едва ли не единственным способом донесения альтернативной точки зрения до зарубежной аудитории, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Дипломат сделал заявление, выступая на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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новости, россия, в мире, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022