https://sputnik-georgia.ru/20220414/milliony-bezhentsev-s-ukrainy-v-evrope---video-265987519.html

Миллионы беженцев с Украины в Европе – видео

Миллионы беженцев с Украины в Европе – видео

Смотрите в видео очевидцев, как ведут себя в Европе некоторые беженцы с Украины. Не все европейцы рады вынужденным гостям. Подробнее – в видео 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T16:55+0400

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Страны ЕС, принимающие украинских беженцев, получат деньги из пакета, предусмотренного на преодоление коронавирусного кризиса. Это предложение Еврокомиссии решение поддержал Европарламент.По данным ООН на 7 апреля, Украину за последние два месяца покинули более 4,3 миллиона человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что это самый большой миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Согласно сведениям Международной организации по миграции, Украину также покинули 210 тысяч граждан других стран, которые там жили, учились и работали.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, европа, украина, видео