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Миллионы беженцев с Украины в Европе – видео
Миллионы беженцев с Украины в Европе – видео
Смотрите в видео очевидцев, как ведут себя в Европе некоторые беженцы с Украины. Не все европейцы рады вынужденным гостям. Подробнее – в видео 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T16:55+0400
2022-04-14T16:55+0400
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Страны ЕС, принимающие украинских беженцев, получат деньги из пакета, предусмотренного на преодоление коронавирусного кризиса. Это предложение Еврокомиссии решение поддержал Европарламент.По данным ООН на 7 апреля, Украину за последние два месяца покинули более 4,3 миллиона человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что это самый большой миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. Согласно сведениям Международной организации по миграции, Украину также покинули 210 тысяч граждан других стран, которые там жили, учились и работали.
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Европа в шоке от беженцев с Украины - видео
Европа в шоке от беженцев с Украины - видео
2022-04-14T16:55+0400
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видео, мультимедиа, европа, украина, видео
Миллионы беженцев с Украины в Европе – видео
16:55 14.04.2022 (обновлено: 17:17 14.04.2022)
Смотрите в видео очевидцев, как ведут себя в Европе некоторые беженцы с Украины. Не все европейцы рады вынужденным гостям. Подробнее – в видео
Страны ЕС, принимающие украинских беженцев, получат деньги из пакета, предусмотренного на преодоление коронавирусного кризиса. Это предложение Еврокомиссии решение поддержал Европарламент.
По данным ООН на 7 апреля, Украину за последние два месяца покинули более 4,3 миллиона человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что это самый большой миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.
Согласно сведениям Международной организации по миграции, Украину также покинули 210 тысяч граждан других стран, которые там жили, учились и работали.