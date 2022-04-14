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Минкульт Грузии поддержит молодых режиссеров
Минкульт Грузии поддержит молодых режиссеров
Цель конкурса – содействие популяризации молодых артистов-дебютантов и их карьерному развитию 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T16:00+0400
2022-04-14T16:00+0400
2022-04-14T16:00+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поддержит молодых режиссеров конкурсом "Содействие постановок спектаклей студентами-режиссерами".Бюджет конкурса составляет 35 тысяч лари (11, 3 тысячи долларов).Интересно, что аналогичный конкурс проводился в 2021 году, но в прошлом году студенты смогли поставить спектакли только в театрах под управлением министерства. В этом году конкурс расширился и теперь включает все театры.В этом году на конкурс будут приниматься студенческие режиссерские проекты высших художественных учебных заведений для покрытия расходов на постановку бакалаврских и дипломных спектаклей.Любой театр или организация, работающая в сфере театральной деятельности, имеет право участвовать в конкурсе. Участник может подать только одну проектную заявку.Конкурсные заявки будут приниматься до 21 апреля 2022 года в материальном виде по адресу: ул. Набережная, 4 или в электронной форме по адресу: info@culture.gov.ge.Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 10 мая 2022 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство культуры, спорта и молодежи грузии, театр, грузия, культура, новости
Минкульт Грузии поддержит молодых режиссеров
Цель конкурса – содействие популяризации молодых артистов-дебютантов и их карьерному развитию
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии поддержит молодых режиссеров конкурсом "Содействие постановок спектаклей студентами-режиссерами".
В ведомстве отмечают, что целью конкурса является поддержка художественно-образовательного процесса, представление и популяризация молодых артистов-дебютантов, содействие их профессиональному и карьерному развитию, а также обогащение репертуара грузинских театров новым творческим видением и постановками.
Бюджет конкурса составляет 35 тысяч лари (11, 3 тысячи долларов).
Интересно, что аналогичный конкурс проводился в 2021 году, но в прошлом году студенты смогли поставить спектакли только в театрах под управлением министерства. В этом году конкурс расширился и теперь включает все театры.
В этом году на конкурс будут приниматься студенческие режиссерские проекты высших художественных учебных заведений для покрытия расходов на постановку бакалаврских и дипломных спектаклей.
Любой театр или организация, работающая в сфере театральной деятельности, имеет право участвовать в конкурсе. Участник может подать только одну проектную заявку.
Конкурсные заявки будут приниматься до 21 апреля 2022 года в материальном виде по адресу: ул. Набережная, 4 или в электронной форме по адресу: info@culture.gov.ge.
Информация о проектах-победителях будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 10 мая 2022 года.