Минсельхоз Грузии планирует прекратить субсидирование винограда

"Подождем развития событий, мы постоянно контактируем с производителями. Вы знаете, что каждый год сбор урожая винограда – вызов, и нам приходится вмешиваться. Мы хотим выйти из процесса, который называется субсидией, но исходя из сложившейся на сегодня ситуации, в этом году нам придется это сделать, чтобы не оставить фермеров одних", – сказал Шамугия.