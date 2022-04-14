https://sputnik-georgia.ru/20220414/minselkhoz-gruzii-planiruet-prekratit-subsidirovanie-vinograda-265992560.html
Минсельхоз Грузии планирует прекратить субсидирование винограда
Минсельхоз Грузии планирует прекратить субсидирование винограда
Программа правительства позволяла фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T21:48+0400
2022-04-14T21:48+0400
2022-04-14T21:48+0400
грузия
новости
экономика
кахети
виноград
вино и виноделие грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259759471_428:185:3739:2048_1920x0_80_0_0_613654bd42aef841c703b205fa1055f0.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Государство выступает за прекращение субсидирования урожая винограда, заявил глав Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.Субсидирование винограда – программа правительства, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.По его словам, решение о субсидировании будет принято позднее.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии субсидировало два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование было выделено 100 миллионов лари.
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/15/259759471_674:144:3212:2048_1920x0_80_0_0_ae2f0d2ac03e75153c84ddaf28143119.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, кахети, виноград, вино и виноделие грузии
Минсельхоз Грузии планирует прекратить субсидирование винограда
Программа правительства позволяла фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Государство выступает за прекращение субсидирования урожая винограда, заявил глав Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.
Субсидирование винограда – программа правительства, которая позволяет фермерам сдавать определенные сорта винограда по цене выше рыночной.
"Подождем развития событий, мы постоянно контактируем с производителями. Вы знаете, что каждый год сбор урожая винограда – вызов, и нам приходится вмешиваться. Мы хотим выйти из процесса, который называется субсидией, но исходя из сложившейся на сегодня ситуации, в этом году нам придется это сделать, чтобы не оставить фермеров одних", – сказал Шамугия.
По его словам, решение о субсидировании будет принято позднее.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии субсидировало два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование было выделено 100 миллионов лари.