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Минздрав намерен сотрудничать с грузинскими врачами, работающими за рубежом

Минздрав намерен сотрудничать с грузинскими врачами, работающими за рубежом

Членами объединения станут успешные медики-клиницисты разных областей, работающие за границей 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T18:30+0400

2022-04-14T18:30+0400

2022-04-14T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии начинает сотрудничество с грузинскими врачами, работающими в ведущих клиниках мира, говорится в пресс-релизе ведомства.В Минздраве создается "совет советников", членами которого станут успешные медики-клиницисты разных областей, работающие за границей.Кроме того, члены совета также будут делиться рекомендациями, разработанными с учетом высококвалифицированного международного опыта, отмечают в ведомстве.С Минздравом Грузии будут сотрудничать врачи ведущих клиник Америки и Европы.В частности, ангиолог Иосеб Нанобашвили (Австрия), невролог Майя Патарая (Австрия), радиолог Дмитрий Твилдиани (США), эпидемиолог Тамар Кварцхава (США), хирург-травматолог, терапевт Ираклий Шошиашвили (Германия), хирург Иване Чачхиани (Чехия), хирург Георгий Надирадзе (Германия), патологоанатом Алекси Баидошвили (Голландия), оториноларинголог Гиви Маградзе (Германия), детский психиатр, невролог София Натриашвили (Австрия).

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