Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220414/minzdrav-nameren-sotrudnichat-s-gruzinskimi-vrachami-rabotayuschimi-za-rubezhom-265986297.html
Минздрав намерен сотрудничать с грузинскими врачами, работающими за рубежом
Минздрав намерен сотрудничать с грузинскими врачами, работающими за рубежом
Членами объединения станут успешные медики-клиницисты разных областей, работающие за границей 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T18:30+0400
2022-04-14T18:30+0400
минздрав
минздрав грузии
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_da37f400c090262b30f91db5dbeb727b.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии начинает сотрудничество с грузинскими врачами, работающими в ведущих клиниках мира, говорится в пресс-релизе ведомства.В Минздраве создается "совет советников", членами которого станут успешные медики-клиницисты разных областей, работающие за границей.Кроме того, члены совета также будут делиться рекомендациями, разработанными с учетом высококвалифицированного международного опыта, отмечают в ведомстве.С Минздравом Грузии будут сотрудничать врачи ведущих клиник Америки и Европы.В частности, ангиолог Иосеб Нанобашвили (Австрия), невролог Майя Патарая (Австрия), радиолог Дмитрий Твилдиани (США), эпидемиолог Тамар Кварцхава (США), хирург-травматолог, терапевт Ираклий Шошиашвили (Германия), хирург Иване Чачхиани (Чехия), хирург Георгий Надирадзе (Германия), патологоанатом Алекси Баидошвили (Голландия), оториноларинголог Гиви Маградзе (Германия), детский психиатр, невролог София Натриашвили (Австрия).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/1c/250736389_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_984992ee68bb823a4afb24cde205e06b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав, минздрав грузии, грузия, новости, общество

Минздрав намерен сотрудничать с грузинскими врачами, работающими за рубежом

18:30 14.04.2022
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения Грузии
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Членами объединения станут успешные медики-клиницисты разных областей, работающие за границей
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии начинает сотрудничество с грузинскими врачами, работающими в ведущих клиниках мира, говорится в пресс-релизе ведомства.
В Минздраве создается "совет советников", членами которого станут успешные медики-клиницисты разных областей, работающие за границей.

Новое объединение включится в процесс улучшения качества медицинского обслуживания и доступа, а также в разработку механизмов профессионального развития медперсонала в Грузии.

Кроме того, члены совета также будут делиться рекомендациями, разработанными с учетом высококвалифицированного международного опыта, отмечают в ведомстве.
С Минздравом Грузии будут сотрудничать врачи ведущих клиник Америки и Европы.
В частности, ангиолог Иосеб Нанобашвили (Австрия), невролог Майя Патарая (Австрия), радиолог Дмитрий Твилдиани (США), эпидемиолог Тамар Кварцхава (США), хирург-травматолог, терапевт Ираклий Шошиашвили (Германия), хирург Иване Чачхиани (Чехия), хирург Георгий Надирадзе (Германия), патологоанатом Алекси Баидошвили (Голландия), оториноларинголог Гиви Маградзе (Германия), детский психиатр, невролог София Натриашвили (Австрия).
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0