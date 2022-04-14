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"Мы должны достойно представлять грузинский язык в мире" – Чхенкели

"Мы должны достойно представлять грузинский язык в мире" – Чхенкели

Цель Минобразования – укрепить статус госязыка и достойно представить в мире древнейший и уникальный грузинский язык 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T14:45+0400

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грузинский язык

день грузинского языка

грузия

новости

общество

михаил чхенкели

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Одним из главных приоритетов министерства образования и науки Грузии является содействие изучению грузинского языка, особенно среди представителей этнических меньшинств, говорится в обращении главы ведомства Михаила Чхенкели в связи с Днем родного языка.День родного языка отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 40 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Как отметил Чхенкели, главная цель ведомства – еще больше укрепить статус государственного языка и достойно представить в мире древнейший и уникальный грузинский язык.В связи с сегодняшним днем в тбилисском Сакребуло (совещательный орган – ред.) прошла церемония награждения выпускников программы "Послы государственного языка". Церемонию награждения открыл министр образования Михаил Чхенкели и передал выпускникам программы сертификаты."Каждый из них осознает, что забота о государственном языке и его защита является долгом каждого грузина, поскольку родной язык является символом самобытности и единства. Я рад, что именно в связи с Днем грузинского языка мы награждаем участников программы, которые своей деятельностью вносят значительный вклад в усиление обучения нашего государственного языка", – отметил Чхенкели."Послы государственного языка" является беспрецедентной программой Школы государственного администрирования имени Зураба Жвания. Программа направлена на поддержку этнических меньшинств.В рамках программы "Послы государственного языка" были подготовлены тренеры по вопросам изучения государственного языка и интеграции в общество. В рамках программы на основе конкурса были выбраны 20 тренеров из Квемо Картли, Самцхе-Джавахети, Кахети, которые прошли шестимесячный теоретический и практический курс в направлении обучения государственного языка и интеграции.После завершения курса тренеры смогут обучать нацменьшинства государственному языку.Грузинский язык является государственным языком в Грузии. В мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран) и имерхевский (Турция).Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв, он создан не позднее V века н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули).С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.

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грузинский язык, день грузинского языка, грузия, новости, общество, михаил чхенкели