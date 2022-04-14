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На каких биржах сейчас можно заработать? Мнение эксперта
На каких биржах сейчас можно заработать? Мнение эксперта
Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций, утверждает эксперт 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T10:31+0400
2022-04-14T10:31+0400
2022-04-14T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Биржа сегодня, в первую очередь, должна быть доступной для граждан России, а это зависит от брокера, заявил руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко.По его словам, в данное время доступность – полностью или хотя бы частично – сохранили биржи США и Гонконга.Эксперт утверждает, что интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Но торги там имеют свои характерные особенности, о которых надо знать.К слову, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров – от тысячи долларов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, россия, гонконг, сша
На каких биржах сейчас можно заработать? Мнение эксперта
10:31 14.04.2022 (обновлено: 10:51 14.04.2022)
Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Биржа сегодня, в первую очередь, должна быть доступной для граждан России, а это зависит от брокера, заявил руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко.
По его словам, в данное время доступность – полностью или хотя бы частично – сохранили биржи США и Гонконга.
"Тут все зависит от вышестоящего брокера, ограничил ли он доступ клиентов к тем или иным площадкам. Частично доступными сейчас являются биржи США и Гонконга", – отметил он в беседе с агентством "Прайм".
Эксперт утверждает, что интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Но торги там имеют свои характерные особенности, о которых надо знать.
К слову, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров – от тысячи долларов.