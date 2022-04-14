https://sputnik-georgia.ru/20220414/na-kakikh-birzhakh-seychas-mozhno-zarabotat-mnenie-eksperta-265969856.html

На каких биржах сейчас можно заработать? Мнение эксперта

На каких биржах сейчас можно заработать? Мнение эксперта

Интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций, утверждает эксперт 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T10:31+0400

2022-04-14T10:31+0400

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экономика

в мире

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гонконг

сша

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Биржа сегодня, в первую очередь, должна быть доступной для граждан России, а это зависит от брокера, заявил руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ "Финам" Владимир Цыбенко.По его словам, в данное время доступность – полностью или хотя бы частично – сохранили биржи США и Гонконга.Эксперт утверждает, что интерес россиян к азиатским площадкам закономерен после наложения странами Запада новых санкций. Но торги там имеют свои характерные особенности, о которых надо знать.К слову, на бирже Гонконга торги ведутся преимущественно в низколиквидном гонконгском долларе, а порог входа у большинства брокеров – от тысячи долларов.

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экономика, в мире, россия, гонконг, сша