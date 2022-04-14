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"Нацдвижение" уничтожит будущее оппозиционных партий в Грузии – Талаквадзе
"Нацдвижение" уничтожит будущее оппозиционных партий в Грузии – Талаквадзе
Партия, созданная Саакашвили, потеряла монополию в оппозиции, отметил Талаквадзе 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T13:31+0400
2022-04-14T13:31+0400
2022-04-14T13:31+0400
политика
грузия
новости
арчил талаквадзе
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Оппозиционные партии, которые будут подвергаться шантажу со стороны бывшей правящей партии "Единое национальное движение", уничтожат свое будущее, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.По мнению политика, стратегия объединения оппозиции под одним зонтом будет проигрышной для политических партий. Ранее оппозиционные партии предпринимали несколько попыток объединить всех противников нынешней власти, однако эти попытки проваливались из-за внутренних разногласий.По словам Талаквадзе, после парламентских выборов 2020 года представители ЕНД "в плохом настроении", так как раньше считали, что у них была монополия в оппозиции."Когда они потеряли эту монополию, то стали агрессивными и пытались все блокировать. Вот и все. Но демократические реформы, выборы, новая модель финансирования, участие международных партнеров разрушили эту повестку дня и объявили их банкротами", – отметил Талаквадзе.На сегодняшний день парламентская оппозиция из 61 депутата представлена разрозненными фракциями и политическими группами со своей повесткой дня и своими инициативами.Самой крупной оппозиционной партией страны является "Единое национальное движение". Она представлена в законодательном органе 30 депутатами. В свое время ЕНД была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе
"Нацдвижение" уничтожит будущее оппозиционных партий в Грузии – Талаквадзе
Партия, созданная Саакашвили, потеряла монополию в оппозиции, отметил Талаквадзе
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Оппозиционные партии, которые будут подвергаться шантажу со стороны бывшей правящей партии "Единое национальное движение", уничтожат свое будущее, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
По мнению политика, стратегия объединения оппозиции под одним зонтом будет проигрышной для политических партий. Ранее оппозиционные партии предпринимали несколько попыток объединить всех противников нынешней власти, однако эти попытки проваливались из-за внутренних разногласий.
"Если какая-нибудь оппозиционная партия будет шантажироваться "Нацдвижением" и этим радикальным лагерем, если оппозиционные партии, которые действительно заинтересованы европейской политикой, оппонированием, дебатами, выборами, в будущем будут подвергаться этому, то не мы, а они в первую очередь пострадают, потому что уничтожат свое будущее", – заявил Талаквадзе.
По словам Талаквадзе, после парламентских выборов 2020 года представители ЕНД "в плохом настроении", так как раньше считали, что у них была монополия в оппозиции.
"Когда они потеряли эту монополию, то стали агрессивными и пытались все блокировать. Вот и все. Но демократические реформы, выборы, новая модель финансирования, участие международных партнеров разрушили эту повестку дня и объявили их банкротами", – отметил Талаквадзе.
На сегодняшний день парламентская оппозиция из 61 депутата представлена разрозненными фракциями и политическими группами со своей повесткой дня и своими инициативами.
Самой крупной оппозиционной партией страны является "Единое национальное движение". Она представлена в законодательном органе 30 депутатами. В свое время ЕНД была основана экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.