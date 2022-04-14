https://sputnik-georgia.ru/20220414/nauchnyy-sotrudnik-ran-otsenil-shansy-rossiyskoy-lunnoy-programmy---video-265971648.html

Научный сотрудник РАН оценил шансы российской лунной программы – видео

Научный сотрудник РАН оценил шансы российской лунной программы – видео

Президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы и запуске автоматического аппарата "Луна-25". Какие возможности он откроет для российской... 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T11:28+0400

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Какие перспективы у российской космонавтики? Как западные политики перечеркивают многолетний труд своих ученых? В чем российская космическая промышленность обошла конкурентов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.

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видео, видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции