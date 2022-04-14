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Научный сотрудник РАН оценил шансы российской лунной программы – видео
Научный сотрудник РАН оценил шансы российской лунной программы – видео
Президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы и запуске автоматического аппарата "Луна-25". Какие возможности он откроет для российской... 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T11:28+0400
2022-04-14T11:28+0400
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Какие перспективы у российской космонавтики? Как западные политики перечеркивают многолетний труд своих ученых? В чем российская космическая промышленность обошла конкурентов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.
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видео, видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции
Научный сотрудник РАН оценил шансы российской лунной программы – видео
11:28 14.04.2022 (обновлено: 11:45 14.04.2022)
Президент РФ Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы и запуске автоматического аппарата "Луна-25". Какие возможности он откроет для российской и мировой науки?
Какие перспективы у российской космонавтики? Как западные политики перечеркивают многолетний труд своих ученых? В чем российская космическая промышленность обошла конкурентов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт.