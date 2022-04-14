https://sputnik-georgia.ru/20220414/nemetskoe-izdanie-sddeutsche-zeitung-sovetuet-chitatelyam-posetit-gruziyu-265925083.html

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung советует читателям посетить Грузию

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung советует читателям посетить Грузию

В статье описаны грузинское застолье, культура, музыка, а особое внимание отведено вину 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T08:01+0400

2022-04-14T08:01+0400

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туризм

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Редактор рейтингового немецкого издания Süddeutsche Zeitung Джоанна Пфунд (Johanna Pfund) подготовила обширную статью о туристическом потенциале Грузии, где советует читателям обязательно посетить эту страну.В статье, которая начинается со слов приветствия на грузинском языке "гамарджоба", описаны грузинское застолье, блюда национальной кухни, культура, полифоническая музыка, а особое внимание отведено грузинскому вину.В статье описаны туристические места, которые нужно посетить в регионах Имерети, Самцхе-Джавахети, монастырские комплексы, горно-оздоровительные курорты.Особое внимание автор уделяет красотам древней столицы Грузии – городу Мцхета, старому Тбилиси, архитектуре города."Балконы – это архитектурный символ как Тбилиси, так и горных районов страны. Это то место, где они (грузины – ред.) проводят лето. Цветные балконы содержат деревянные элементы. Как только потеплеет, они начинают принимать на балконах гостей. В Грузии гость от Бога", – пишет редактор Süddeutsche Zeitung.Джоанна Пфунд напоминает читателям, что Грузия была партнером туристической выставки ITB Berlin в Берлине в этом году в направлении культуры, а в 2023 году примет участие в выставке в качестве принимающей страны.Джоанна Пфунд посетила Грузию по приглашению Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития.Журнал Süddeutsche Zeitung издается в Мюнхене. У издания 1,28 миллиона читателей, а у онлайн-версии журнала 13 миллионов читателей в месяц.

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