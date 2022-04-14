https://sputnik-georgia.ru/20220414/novye-dorogi-gruzii---top-5-265992736.html

Новые дороги Грузии - топ-5

Новые дороги Грузии - топ-5

По прогнозу министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии 2022-й год станет для страны станет рекордным для страны в плане новых строительств и... 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T22:02+0400

2022-04-14T22:02+0400

2022-04-14T22:02+0400

мультимедиа

инфографика

дороги

машины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0e/265992447_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_546ff7d83869679ac2833ed217d87d7e.jpg

Согласно госбюджету, только на строительство и ремонт дорог в 2022 году выделено 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммы уйдет на ремонт и строительство трассы Восток - Запад. Кроме того, деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжение строительства тоннеля на участке Квешети - Коби, дороги, ведущей в Россию, и скоростной дороги Сачхере-Рача. По словам министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Грузия обладает потенциалом для привлечения значительных грузопотоков не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. "Грузия – кратчайшая естественная дорога, соединяющая Европу и Азию. В то же время проблема северного коридора показала, что Грузия существует как реальная альтернатива. Это страна свободной среды, где царит порядок, демократия, верховенство закона и это нормальная для бизнеса среда", – заявил Давиташвили в конце марта. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о строительстве основных дорог в стране.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, инфографика, дороги, машины, видео