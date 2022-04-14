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Новые дороги Грузии - топ-5
Новые дороги Грузии - топ-5
По прогнозу министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии 2022-й год станет для страны станет рекордным для страны в плане новых строительств и... 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T22:02+0400
2022-04-14T22:02+0400
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Согласно госбюджету, только на строительство и ремонт дорог в 2022 году выделено 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммы уйдет на ремонт и строительство трассы Восток - Запад. Кроме того, деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжение строительства тоннеля на участке Квешети - Коби, дороги, ведущей в Россию, и скоростной дороги Сачхере-Рача. По словам министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Грузия обладает потенциалом для привлечения значительных грузопотоков не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. "Грузия – кратчайшая естественная дорога, соединяющая Европу и Азию. В то же время проблема северного коридора показала, что Грузия существует как реальная альтернатива. Это страна свободной среды, где царит порядок, демократия, верховенство закона и это нормальная для бизнеса среда", – заявил Давиташвили в конце марта. В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о строительстве основных дорог в стране.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, дороги, машины, видео
Новые дороги Грузии - топ-5
По прогнозу министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии 2022-й год станет для страны станет рекордным для страны в плане новых строительств и завершения масштабных проектов
Согласно госбюджету, только на строительство и ремонт дорог в 2022 году выделено 1,9 миллиарда лари. Большая часть этой суммы уйдет на ремонт и строительство трассы Восток - Запад. Кроме того, деньги пойдут на строительство объездной трассы Батуми, продолжение строительства тоннеля на участке Квешети - Коби, дороги, ведущей в Россию, и скоростной дороги Сачхере-Рача.
По словам министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, Грузия обладает потенциалом для привлечения значительных грузопотоков не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
"Грузия – кратчайшая естественная дорога, соединяющая Европу и Азию. В то же время проблема северного коридора показала, что Грузия существует как реальная альтернатива. Это страна свободной среды, где царит порядок, демократия, верховенство закона и это нормальная для бизнеса среда", – заявил Давиташвили в конце марта.
В видеографике Sputnik Грузия вы узнаете основную информацию о строительстве основных дорог в стране.