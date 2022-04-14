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Магазин бытовой техники в Тбилиси обокрали несовершеннолетние?
Магазин бытовой техники в Тбилиси обокрали несовершеннолетние?
Это шестой случай кражи техники в филиале за последние несколько лет 14.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Филиал сети магазинов бытовой техники "Беко" на улице Шешелидзе в Глданском районе Тбилиси обокрали, предположительно, несовершеннолетние, рассказали Sputnik Грузия представители компании.По их же словам, о том, что предполагаемые преступники были несовершеннолетними, свидетельствует запись с камер видеонаблюдения.В компании также отметили, что это шестой случай кражи техники в филиале за последние несколько лет. МВД ведет расследование.
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мвд грузии, грузия, новости, происшествия, преступность в грузии

Магазин бытовой техники в Тбилиси обокрали несовершеннолетние?

18:15 14.04.2022 (обновлено: 18:44 14.04.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная реклама на улицах - плакаты и баннеры в районе Глдани
Предвыборная реклама на улицах - плакаты и баннеры в районе Глдани - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Это шестой случай кражи техники в филиале за последние несколько лет
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Филиал сети магазинов бытовой техники "Беко" на улице Шешелидзе в Глданском районе Тбилиси обокрали, предположительно, несовершеннолетние, рассказали Sputnik Грузия представители компании.
По информации сотрудников филиала, кража произошло в 7 часов утра, когда в магазине никакого не было. Украдены мобильные телефоны общей стоимостью более 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов).
По их же словам, о том, что предполагаемые преступники были несовершеннолетними, свидетельствует запись с камер видеонаблюдения.
В компании также отметили, что это шестой случай кражи техники в филиале за последние несколько лет. МВД ведет расследование.
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