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Магазин бытовой техники в Тбилиси обокрали несовершеннолетние?

Магазин бытовой техники в Тбилиси обокрали несовершеннолетние?

Это шестой случай кражи техники в филиале за последние несколько лет 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T18:15+0400

2022-04-14T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Филиал сети магазинов бытовой техники "Беко" на улице Шешелидзе в Глданском районе Тбилиси обокрали, предположительно, несовершеннолетние, рассказали Sputnik Грузия представители компании.По их же словам, о том, что предполагаемые преступники были несовершеннолетними, свидетельствует запись с камер видеонаблюдения.В компании также отметили, что это шестой случай кражи техники в филиале за последние несколько лет. МВД ведет расследование.

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