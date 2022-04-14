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Ограбление магазина в Тбилиси: обвиняемого отправили за решетку
Ограбление магазина в Тбилиси: обвиняемого отправили за решетку
Суд приговорил разбойника-рецидивиста к тюремному сроку на 11 лет и 6 месяцев 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T17:01+0400
2022-04-14T17:01+0400
2022-04-14T17:01+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным мужчину, обвиняемого в разбое и приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.На судебном процессе подтвердилось, что 12 августа 2021 года обвиняемый, который ранее был дважды судим, напал на кассира в одном из филиалов магазина "Никора треид" в Тбилиси, и, угрожая ножом, забрал сумму в размере 300 лари (около 100 долларов).Полиция задержала подозреваемого на второй же день после совершения преступления.Обвинения были предъявлены по статье "Разбой".Тбилисский городской суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд
Ограбление магазина в Тбилиси: обвиняемого отправили за решетку
Суд приговорил разбойника-рецидивиста к тюремному сроку на 11 лет и 6 месяцев
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik.
Тбилисский городской суд признал виновным мужчину, обвиняемого в разбое и приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении
на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
На судебном процессе подтвердилось, что 12 августа 2021 года обвиняемый, который ранее был дважды судим, напал на кассира в одном из филиалов магазина "Никора треид" в Тбилиси, и, угрожая ножом, забрал сумму в размере 300 лари (около 100 долларов).
Полиция задержала подозреваемого на второй же день после совершения преступления.
Обвинения были предъявлены по статье "Разбой".
Тбилисский городской суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства.