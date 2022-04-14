https://sputnik-georgia.ru/20220414/ograblenie-magazina-v-tbilisi-obvinyaemogo-otpravili-za-reshetku-265983208.html

Ограбление магазина в Тбилиси: обвиняемого отправили за решетку

Ограбление магазина в Тбилиси: обвиняемого отправили за решетку

Суд приговорил разбойника-рецидивиста к тюремному сроку на 11 лет и 6 месяцев 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T17:01+0400

2022-04-14T17:01+0400

2022-04-14T17:01+0400

грузия

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тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновным мужчину, обвиняемого в разбое и приговорил к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.На судебном процессе подтвердилось, что 12 августа 2021 года обвиняемый, который ранее был дважды судим, напал на кассира в одном из филиалов магазина "Никора треид" в Тбилиси, и, угрожая ножом, забрал сумму в размере 300 лари (около 100 долларов).Полиция задержала подозреваемого на второй же день после совершения преступления.Обвинения были предъявлены по статье "Разбой".Тбилисский городской суд полностью разделил представленные стороной обвинения доказательства.

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд