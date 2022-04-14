https://sputnik-georgia.ru/20220414/pensii-v-gruzii-budut-vydavat-po-novomu--gosudarstvo-ischet-novyy-bank-265965759.html

Пенсии в Грузии будут выдавать по-новому – государство ищет новый банк

Пенсии в Грузии будут выдавать по-новому – государство ищет новый банк

По предварительным данным, в конкурсе готовы принять участие два банка – Liberty Bank и "Банк Грузии" 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T09:01+0400

2022-04-14T09:01+0400

2022-04-14T09:15+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Агентство социального обслуживания Грузии объявило тендер на выявление банка, который будет с 1 января 2023 года по 31 декабря 2029 года выдавать пенсии и социальную помощь гражданам.На сегодняшний день Агентство социального обслуживания Грузии обслуживает Liberty Bank.Прием заявок от банков начнется 15 мая и продлится всего сутки.Отбор банков будет происходить по двум критериям. Первый касается стоимости выдачи пенсий и социальной помощи, а второй – процентной ставки по кредитам для пенсионеров и получателей выплат от государства.Государство хочет, чтобы максимальная годовая ставка по кредиту для этой категории граждан составляла сумму индекса кредитной межбанковской ставки и 15 процентных пункта. При этом ставка не будет повышаться и до окончательного покрытия кредитов. На сегодняшний день индекс кредитной межбанковской ставки составляет 10,6%.При этом, если от стоимости выплат государством будет зависеть 30% успеха банка подавшего заявку, то от процентной ставки – 70%.Другими условиями участия в тендере стоимостью 105 миллионов лари является наличие банковской лицензии, филиалов или сервис-центров в каждом городе, регионе и районе Грузии к 1 января 2023 года, а также наличие банкоматов и мобильных сервис-центров, доступных в пяти километрах от сервис-центра района.Также по условиям банк будет обязан открывать счета бенефициарам в течение двух дней после передачи данных, а перечислять деньги на третий банковский день после получения суммы от Агентства социального обслуживания. При этом, деньги должны быть доступны как наличными, так и на картах.Кроме того, в условия тендера входит нулевые комиссионные при оплате коммунальных услуг пенсионерами или другими получателями выплат от государства и бесплатно обеспечение их банковскими картами.Проблемы кредитовПо последним данным, на конец 2021 года почти 394 тысячи пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке. На конец 2021 года Liberty Bank, который занимается выдачей пенсий в Грузии на сегодняшний день, выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 367,5 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%.Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, взятая вперед на несколько месяцев.В начале года межведомственная комиссия правительства Грузии приняла решение, согласно которому максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.Кто будет участвоватьПо предварительным данным, в конкурсе готовы принять участие два банка – Liberty Bank и "Банк Грузии".Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов."Банк Грузии" – самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывает более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.В Грузии социальные пособия и пенсии получают 971,7 тысячи человек, что составляет около 26,6% всего населения страны.

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грузия, экономика, новости, liberty bank, "банк грузии", общество