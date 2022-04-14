https://sputnik-georgia.ru/20220414/peskov-dlya-vstrechi-putina-s-zelenskim-nuzhno-podgotovit-pochvu-265989018.html
Песков: для встречи Путина с Зеленским нужно подготовить почву
Песков: для встречи Путина с Зеленским нужно подготовить почву
Принципиально Путин от такой встречи не отказывался, но для нее должен быть подготовлен текст документа, заявил Песков 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T19:01+0400
2022-04-14T19:01+0400
2022-04-14T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с резидентом Украины Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера.Чавушоглу в свою очередь отмечал, что в Турции не теряют надежды, продолжают дипломатические усилия для организации встречи лидеров, для достижения устойчивого прекращения огня. "Если в ближайшие дни военные действия обострятся, достижение соглашения о прекращении огня будет сложным", – сказал он.Очередной раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 29 марта.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, политика, мевлют чавушоглу, владимир путин, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
Песков: для встречи Путина с Зеленским нужно подготовить почву
Принципиально Путин от такой встречи не отказывался, но для нее должен быть подготовлен текст документа, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с резидентом Украины Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера.
"Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем", – сказал Песков журналистам.
Чавушоглу в свою очередь отмечал, что в Турции не теряют надежды, продолжают дипломатические усилия для организации встречи лидеров, для достижения устойчивого прекращения огня.
"Если в ближайшие дни военные действия обострятся, достижение соглашения о прекращении огня будет сложным", – сказал он.
Очередной раунд российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 29 марта.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.