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Песни в исполнении Горийского женского хора отправят на Луну
Песни в исполнении Горийского женского хора отправят на Луну
Песни будут размещены в капсуле и приземлятся на Луну в 2024 году 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T08:31+0400
2022-04-14T08:31+0400
2022-04-14T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Песни, исполненные Горийским женским хором, отправятся на Луну в цифровом архиве под названием Lunar Codex.В Lunar Codex войдут различные работы артистов из 90 разных стран.По решению художественного руководителя Теоны Цирамуа для проекта было отправлено три работы. Два произведения композитора Иосеба Кечакмадзе "Эгзерсиси" и "По дороге в Лашари", а третье – грузинская (абхазская) народная песня "Варадо" (солисты Т. Цирамуа, Т. Павлиашвили).Все эти работы будут размещены во второй капсуле и приземлятся на Луну в 2024 году. В капсуле также будет и история коллектива.Цифровой архив Lunar Codex создан корпорацией Incandence Corp (автор доктор Самюэль Перальта) при поддержке NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), а также компаний SpaceX и Astrobotic Technology.Интересно, что ранее в космос уже отправляли грузинские произведения. В 1977 году американское космическое агентство NASA отправило в космос позолоченную виниловую пластинку песни "Чакруло" вместе с другими 27 композициями со всего мира.У Горийского женского хора очень большая история – в 1970 году его основали музыканты Сандро Качарава и Шалва Мосидзе. И первое же выступление произвело фурор. На сегодняшний день в репертуаре хора в основном европейская музыка, но есть и фольклор, без которого сложно представить зарубежные турне. Коллектив является лауреатом не одного международного конкурса хоровой музыки, участником разных международных фестивалей.
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Sputnik Грузия
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культура, новости, культурная жизнь грузии, spacex, nasa, луна
Песни в исполнении Горийского женского хора отправят на Луну
Песни будут размещены в капсуле и приземлятся на Луну в 2024 году
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Песни, исполненные Горийским женским хором, отправятся на Луну в цифровом архиве под названием Lunar Codex.
В Lunar Codex войдут различные работы артистов из 90 разных стран.
По решению художественного руководителя Теоны Цирамуа для проекта было отправлено три работы. Два произведения композитора Иосеба Кечакмадзе "Эгзерсиси" и "По дороге в Лашари", а третье – грузинская (абхазская) народная песня "Варадо" (солисты Т. Цирамуа, Т. Павлиашвили).
Все эти работы будут размещены во второй капсуле и приземлятся на Луну в 2024 году. В капсуле также будет и история коллектива.
Цифровой архив Lunar Codex создан корпорацией Incandence Corp (автор доктор Самюэль Перальта) при поддержке NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), а также компаний SpaceX и Astrobotic Technology.
Интересно, что ранее в космос уже отправляли грузинские произведения. В 1977 году американское космическое агентство NASA отправило в космос позолоченную виниловую пластинку песни "Чакруло" вместе с другими 27 композициями со всего мира.
У Горийского женского хора очень большая история – в 1970 году его основали музыканты Сандро Качарава и Шалва Мосидзе. И первое же выступление произвело фурор. На сегодняшний день в репертуаре хора в основном европейская музыка, но есть и фольклор, без которого сложно представить зарубежные турне. Коллектив является лауреатом не одного международного конкурса хоровой музыки, участником разных международных фестивалей.