https://sputnik-georgia.ru/20220414/preduprezhdenie-pered-verbnym-voskresenem-vyrubka-samshita-v-gruzii-nakazyvaetsya-shtrafami-265887169.html

Предупреждение перед Вербным воскресеньем: вырубка самшита в Грузии наказывается штрафами

Предупреждение перед Вербным воскресеньем: вырубка самшита в Грузии наказывается штрафами

Размер штрафов за вырубку самшита составит от 500 до 1 000 лари 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T07:01+0400

2022-04-14T07:01+0400

2022-04-14T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии ужесточает контроль за вырубкой колхидского самшита в связи с приближением Вербного воскресенья, говорится в заявлении ведомства.Православные в Грузии в Вербное воскресенье освящают колхидский самшит также как и вербу. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии уже годы проводит кампанию "Не руби дерево". Эта кампания становится особенно активной перед праздником, поскольку колхидский самшит включен в Красную книгу.Размер штрафов за вырубку самшита составит от 500 до 1 000 лари (160-320 долларов США) В случае, если ущерб окружающей среде превысит 1 000 лари, дело квалифицируется как уголовное.Государство допускает реализацию самшита, выведенного только в частных рассадниках или искусственных плантациях при наличии специальной справки, которую выдают представители органов местного самоуправления.По словам заместителя главы Национального лесного агентства Давида Аладашвили, в последние годы особой проблемой в стране по прежнему является высыхание самшита. Помимо болезнетворного гриба, опасность для самшитовых рощ представляет инвазивный вредитель – самшитовая аллура.Высыхание самшита было замечено в Грузии в 2009 году в Аджарии. Затем уже заболевание заметили в Гурии и Самгрело - Земо Сванети.Для сохранения колхидского самшита в Грузии Национальное лесное агентство обрабатывает биологическим препаратом территории в регионах Западной Грузии – Самегрело - Земо Сванети, Имерети, Гуриа и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.Обработка биологическим препаратом в 2016 и 2017 годах уже принесла результаты: колхидский самшит начал восстанавливаться, а количество вредителей сократилось.

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