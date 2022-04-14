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Премьер Грузии поздравил граждан с Днем родного языка
Премьер Грузии поздравил граждан с Днем родного языка
Долг каждого гражданина – относиться к родному языку с особым уважением, отметил премьер-министр 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T12:46+0400
2022-04-14T12:46+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан страны с Днем грузинского языка.День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 40 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.По словам Гарибашвили, язык является одним из главнейших признаков идентичности нации. Именно грузинский язык объединяет самобытность Грузии.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.
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Премьер Грузии поздравил граждан с Днем родного языка
12:46 14.04.2022 (обновлено: 12:57 14.04.2022)
Долг каждого гражданина – относиться к родному языку с особым уважением, отметил премьер-министр
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан страны с Днем грузинского языка.
День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 40 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.
"Долг каждого из нас – относиться к языку с особым уважением и сохранить, развивать и передать нашим будущим поколениям эту настоящую сокровищницу", – говорится в заявлении главы правительства Грузии.
По словам Гарибашвили, язык является одним из главнейших признаков идентичности нации. Именно грузинский язык объединяет самобытность Грузии.
Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.
В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.