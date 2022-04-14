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Премьер Грузии поздравил граждан с Днем родного языка

Премьер Грузии поздравил граждан с Днем родного языка

Долг каждого гражданина – относиться к родному языку с особым уважением, отметил премьер-министр 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан страны с Днем грузинского языка.День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 40 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.По словам Гарибашвили, язык является одним из главнейших признаков идентичности нации. Именно грузинский язык объединяет самобытность Грузии.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.

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