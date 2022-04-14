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Президент Грузии предложила изучать мегрельский и сванский язык в школах
Президент Грузии предложила изучать мегрельский и сванский язык в школах
Мегрельский язык принадлежит к занской группе картвельских языков, сванский – к северо-картвельской ветви картвельских языков 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T23:58+0400
2022-04-14T23:58+0400
2022-04-15T00:13+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Грузии выступила с инициативой изучения в школах мегрельского и сванского языков.Президент Грузии предложила сначала ввести в школах изучение мегрельского и сванского языковМегрельский язык принадлежит к занской группе картвельских языков, сванский – к северо-картвельской ветви картвельских языков. На этих языках говорят жители регионов Западной Грузии, используя для письменности грузинский алфавит.В Грузии 14 апреля отмечают День родного языка (Дедаэнис дге). Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 44 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.
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грузия, новости, общество, день родного языка, саломе зурабишвили
Президент Грузии предложила изучать мегрельский и сванский язык в школах
23:58 14.04.2022 (обновлено: 00:13 15.04.2022)
Мегрельский язык принадлежит к занской группе картвельских языков, сванский – к северо-картвельской ветви картвельских языков
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Грузии выступила с инициативой изучения в школах мегрельского и сванского языков.
"Вместе с защитой грузинского и абхазского языка, которая определена Конституцией, мы обязаны защищать мегрельский, сванский, лазский (чанский) языки и заботиться об их спасении, так как эти языки часть нашей культуры и представляют собой уникальной богатство. Мы сможем это сделать, если в школах введем их изучение по выбору", – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии предложила сначала ввести в школах изучение мегрельского и сванского языков
Мегрельский язык принадлежит к занской группе картвельских языков, сванский – к северо-картвельской ветви картвельских языков. На этих языках говорят жители регионов Западной Грузии, используя для письменности грузинский алфавит.
В Грузии 14 апреля отмечают День родного языка (Дедаэнис дге). Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 44 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.
Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.
В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.