https://sputnik-georgia.ru/20220414/prezident-gruzii-predlozhila-izuchat-megrelskiy-i-svanskiy-yazyk-v-shkolakh-265995423.html

Президент Грузии предложила изучать мегрельский и сванский язык в школах

Президент Грузии предложила изучать мегрельский и сванский язык в школах

Мегрельский язык принадлежит к занской группе картвельских языков, сванский – к северо-картвельской ветви картвельских языков 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Грузии выступила с инициативой изучения в школах мегрельского и сванского языков.Президент Грузии предложила сначала ввести в школах изучение мегрельского и сванского языковМегрельский язык принадлежит к занской группе картвельских языков, сванский – к северо-картвельской ветви картвельских языков. На этих языках говорят жители регионов Западной Грузии, используя для письменности грузинский алфавит.В Грузии 14 апреля отмечают День родного языка (Дедаэнис дге). Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 44 года назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.

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грузия, новости, общество, день родного языка, саломе зурабишвили