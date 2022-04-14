https://sputnik-georgia.ru/20220414/programma-obnovlennye-regiony---v-gruzii-podveli-itogi-pervogo-etapa-265994431.html

Программа "Обновленные регионы" – в Грузии подвели итоги первого этапа

Программа "Обновленные регионы" – в Грузии подвели итоги первого этапа

Программа направлена на развитие районов Грузии и создание новых возможностей для местного населения 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T23:07+0400

2022-04-14T23:07+0400

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министерство регионального развития и инфраструктуры грузии

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии завершается первая фаза программы "Обновленные регионы", которая предполагала улучшение инфраструктуры районов, сообщает Минрегионов Грузии.Программа "Обновленные регионы" стартовала в апреле 2021 года и будет действовать четыре года. В рамках программы правительство Грузии планирует профинансировать проекты по улучшению инфраструктуры регионов и развить туризм.Первый этап программы обошелся государству 500 миллионов лари и охватил 63 района Грузии.В рамках программы в этих районах были отремонтированы культурные и исторические здания, улицы, районные административные центры, открыты новые зоны отдыха, построена туристическая инфраструктура и важные общественные объекты.Дворы в Тбилиси будут "умытыми" - мэрия столицы начинает новый пилотный проект >>Программа направлена на развитие районов Грузии, улучшение их экономического положения и создание новых возможностей для местного населения.В рамках программы специальная комиссия посетила каждый регион Грузии, изучила ситуацию на местах и определила самые важные проекты для каждого района в отдельности. Программа коснулась практически всех регионов Грузии.

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грузия, новости, общество, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии