https://sputnik-georgia.ru/20220414/putin-i-zelenskiy-vstretyatsya-uzhe-skoro--chavushoglu-265978429.html

Путин и Зеленский встретятся уже скоро – Чавушоглу

Путин и Зеленский встретятся уже скоро – Чавушоглу

Эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина, считает глава МИД Турции 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T14:01+0400

2022-04-14T14:01+0400

2022-04-14T14:01+0400

россия

украина

новости

в мире

владимир путин

владимир зеленский

москва

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/61/247226106_0:0:2485:1398_1920x0_80_0_0_192c6ba6c7b993387ca4aac0f90a676b.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции президента РФ, утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее, отмечая перспективы встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

украина

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, в мире, владимир путин, владимир зеленский, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины 2022