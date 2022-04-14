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Путин и Зеленский встретятся уже скоро – Чавушоглу
Путин и Зеленский встретятся уже скоро – Чавушоглу
Эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина, считает глава МИД Турции 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T14:01+0400
2022-04-14T14:01+0400
2022-04-14T14:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции президента РФ, утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее, отмечая перспективы встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, украина, новости, в мире, владимир путин, владимир зеленский, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин и Зеленский встретятся уже скоро – Чавушоглу
Эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина, считает глава МИД Турции
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции президента РФ, утверждает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против (встречи)", – сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, ранее, отмечая перспективы встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.