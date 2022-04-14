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Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок

Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок

Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, подчеркнул Путин 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T16:46+0400

2022-04-14T16:46+0400

2022-04-14T17:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейские партнеры своими заявлениями об отказе от российских энергоресурсов дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих же граждан, заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.По его словам, все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики"Сейчас важнейшая задача – подготовка валютного рынка к переходу на расчеты по экспорту за рубли" – сказал Путин.Он отметил также, что банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей.По этом, по словам президента России, страна должна диверсифицировать экспорт, сделав ставку на рынки юга и востока."Мы должны обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, нарастить поставки и снизить цены, где возможно", – подчеркнул Путин.Президент РФ 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.

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2022

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россия, в мире, экономика, новости, газ, газпром, владимир путин, антироссийские санкции