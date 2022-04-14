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Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок
Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок
Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, подчеркнул Путин 14.04.2022, Sputnik Грузия
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2022-04-14T17:08+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейские партнеры своими заявлениями об отказе от российских энергоресурсов дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих же граждан, заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.По его словам, все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики"Сейчас важнейшая задача – подготовка валютного рынка к переходу на расчеты по экспорту за рубли" – сказал Путин.Он отметил также, что банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей.По этом, по словам президента России, страна должна диверсифицировать экспорт, сделав ставку на рынки юга и востока."Мы должны обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, нарастить поставки и снизить цены, где возможно", – подчеркнул Путин.Президент РФ 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.
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Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок

16:46 14.04.2022 (обновлено: 17:08 14.04.2022)
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
Президент РФ В. Путин провел совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2022
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev
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Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, подчеркнул Путин
ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейские партнеры своими заявлениями об отказе от российских энергоресурсов дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих же граждан, заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.

"Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует", – сказал российский лидер.

По его словам, все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики
"Сейчас важнейшая задача – подготовка валютного рынка к переходу на расчеты по экспорту за рубли" – сказал Путин.

Он отметил также, что банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей.
По этом, по словам президента России, страна должна диверсифицировать экспорт, сделав ставку на рынки юга и востока.

"Мы должны обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, нарастить поставки и снизить цены, где возможно", – подчеркнул Путин.
Президент РФ 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.
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