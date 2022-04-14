Путин: заявления об отказе от российского газа дестабилизируют рынок
16:46 14.04.2022 (обновлено: 17:08 14.04.2022)
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе
© photo: Sputnik / Mikhail Klimentiev/
Попытки западных стран выдавить российских поставщиков энергоносителей неизбежно отразятся на всей мировой экономике, подчеркнул Путин
ТБИЛИСИ, 14 апр – Sputnik. Европейские партнеры своими заявлениями об отказе от российских энергоресурсов дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих же граждан, заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
"Так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует. Да, она возможна, но сейчас отсутствует", – сказал российский лидер.
По его словам, все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики
"Сейчас важнейшая задача – подготовка валютного рынка к переходу на расчеты по экспорту за рубли" – сказал Путин.
Он отметил также, что банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей.
Он отметил также, что банки "недружественных стран" задерживают оплату российских энергоносителей.
По этом, по словам президента России, страна должна диверсифицировать экспорт, сделав ставку на рынки юга и востока.
"Мы должны обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, нарастить поставки и снизить цены, где возможно", – подчеркнул Путин.
"Мы должны обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка, нарастить поставки и снизить цены, где возможно", – подчеркнул Путин.
Президент РФ 23 марта поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству перевести расчеты за газ c недружественными странами в рубли.