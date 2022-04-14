https://sputnik-georgia.ru/20220414/rf-pridetsya-usilit-voennuyu-gruppirovku-esli-finlyandiya-i-shvetsiya-vstupyat-v-nato--medvedev-265973488.html

РФ придется усилить военную группировку, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО – Медведев

РФ придется усилить военную группировку, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО – Медведев

В таком случае протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T12:16+0400

2022-04-14T12:16+0400

2022-04-14T12:16+0400

в мире

новости

россия

финляндия

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/17/251545723_0:222:2830:1814_1920x0_80_0_0_c5243dabefb8a1ec5aa1c647bc4d7de4.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.Он подчеркнул, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.В таком случае России также придется развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива, отметил Медведев.

финляндия

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, россия, финляндия, швеция, нато