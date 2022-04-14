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РФ придется усилить военную группировку, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО – Медведев
РФ придется усилить военную группировку, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО – Медведев
В таком случае протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T12:16+0400
2022-04-14T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.Он подчеркнул, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.В таком случае России также придется развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива, отметил Медведев.
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в мире, новости, россия, финляндия, швеция, нато
РФ придется усилить военную группировку, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО – Медведев
В таком случае протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Он подчеркнул, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, то протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое.
"Естественно, эти границы придется укреплять", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
В таком случае России также придется развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива, отметил Медведев.