https://sputnik-georgia.ru/20220414/sdavat-prakticheskuyu-chast-ekzamena-na-vozhdenie-v-gruzii-budut-v-dva-etapa-265953544.html
Сдавать практическую часть экзамена на вождение в Грузии будут в два этапа
Сдавать практическую часть экзамена на вождение в Грузии будут в два этапа
Сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения, отмечают в ведомстве 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T07:31+0400
2022-04-14T07:31+0400
2022-04-14T07:31+0400
грузия
водительские права
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Практическая часть экзамена на вождение для получения водительских прав категорий B и BE с 25 апреля в Грузии будет состоять из двух этапов, сообщает Агентство обслуживания МВД Грузии.Парламент Грузии в ноябре 2021 года принял в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сдачу экзамена по вождению в реальных условиях. Сдача практического экзамена будет разделена на два этапа – одна на площадке, вторая – в реальных условиях города.Примечание: В – легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, пассажирских мест – не более 8); ВЕ – легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг.Как поясняют в агентстве, сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий.Желающие получить водительские права смогут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.Что касается зугдидской службы Агентства, то в связи с масштабными работами по восстановлению дорог в городе, можно будет пройти второй этап экзамена сразу же после завершения работ.Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен можно будет, записавшись в очередь, не ранее, чем через 30 дней.В Агентстве отмечают, что записаться на второй этап практического экзамена нужно заранее. Для это используют мобильное приложение, сайт или непосредственно структурные единицы Агентства.Таким образом, Агентство обслуживания МВД выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.С 25 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях будет обязательной, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях станет обязательной для всех видов транспорта.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, водительские права, новости, общество
Сдавать практическую часть экзамена на вождение в Грузии будут в два этапа
Сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Практическая часть экзамена на вождение для получения водительских прав категорий B и BE с 25 апреля в Грузии будет состоять из двух этапов, сообщает Агентство обслуживания МВД Грузии.
Парламент Грузии в ноябре 2021 года принял в третьем чтении поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают сдачу экзамена по вождению в реальных условиях.
Сдача практического экзамена будет разделена на два этапа – одна на площадке, вторая – в реальных условиях города.
Примечание: В – легковые автомобили (полной массой до 3,5 т, пассажирских мест – не более 8); ВЕ – легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг.
Согласно изменениям, после успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидат в водители переходит на второй этап – в реальных дорожных условиях. Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые будут утверждены соответствующим приказом министра внутренних дел Грузии.
Как поясняют в агентстве, сдача экзаменов в реальных условиях служит инструментом для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортных происшествий.
Желающие получить водительские права смогут пройти практическую часть экзамена в Рустави, Гори, Телави, Поти, Ахалцихе, Кутаиси, Сачхере, Озургети и Батуми.
Что касается зугдидской службы Агентства, то в связи с масштабными работами по восстановлению дорог в городе, можно будет пройти второй этап экзамена сразу же после завершения работ.
Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен можно будет, записавшись в очередь, не ранее, чем через 30 дней.
В Агентстве отмечают, что записаться на второй этап практического экзамена нужно заранее. Для это используют мобильное приложение, сайт или непосредственно структурные единицы Агентства.
Таким образом, Агентство обслуживания МВД выполняет свои обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.
С 25 апреля 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях будет обязательной, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена по вождению в реальных условиях станет обязательной для всех видов транспорта.