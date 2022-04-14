https://sputnik-georgia.ru/20220414/tbilisskiy-teatralnyy-festival-priglashaet-k-uchastiyu-inostrannykh-artistov-265961380.html
Тбилисский театральный фестиваль приглашает к участию иностранных артистов
Тбилисский театральный фестиваль приглашает к участию иностранных артистов
Участие в программе NEW могут принять артисты театра, цирка, танца, уличного искусства, авторы инсталляций, цифрового искусства и другие компании 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T19:48+0400
2022-04-14T19:48+0400
2022-04-14T19:48+0400
тбилисский международный театральный фестиваль
культура
грузия
новости
тбилиси
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24656/58/246565806_131:0:1598:825_1920x0_80_0_0_9e8c2e83177fe9ecb01bb07a5c2e23a3.jpg
ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль приглашает к участию в зарубежной программе 2022 года артистов и театральные коллективы из разных стран, говорится на официальном сайте.С первых дней в программе NEW принимали участие известные театральные компании и артисты из Израиля, Польши, Литвы, Аргентины, Румынии, Германии, Финляндии, России, Индии, Дании, Словении, Армении, Южной Кореи, Азербайджана, Норвегии, Венгрии, Швеции и Молдовы.В этом году участие в программе NEW могут принять артисты театра, цирка, танца, уличного искусства, авторы инсталляций, цифрового искусства и другие компании."Мы приглашаем вас открыть для себя Грузию, встретиться с самой волшебной публикой и продвигать свою работу на международном уровне! В этом году фестиваль также объявляет спецприз для компаний – Специальный приз Ассоциации театральных критиков Грузии", – сообщается на сайте фестиваля.Крайний срок приема заявок (они принимаются только онлайн) – 15 апреля 2022 года. Подробнее о подачи заявок тут. Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24656/58/246565806_314:0:1414:825_1920x0_80_0_0_b950d363aa9780c2c5f0f650c714bb82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский международный театральный фестиваль, культура, грузия, новости, тбилиси, театр
Тбилисский театральный фестиваль приглашает к участию иностранных артистов
Участие в программе NEW могут принять артисты театра, цирка, танца, уличного искусства, авторы инсталляций, цифрового искусства и другие компании
ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik.
Тбилисский международный театральный фестиваль приглашает к участию в зарубежной программе 2022 года артистов и театральные коллективы из разных стран, говорится на официальном сайте
.
"Программа NEW была представлена грузинской аудитории как часть Международной программы с целью привлечения новаторов на международную сцену и начинающих художников, чтобы познакомить аудиторию с различными формами и учениками современного искусства и в то же время поощрить художников со всего мира", – говорится в сообщении организаторов.
С первых дней в программе NEW принимали участие известные театральные компании и артисты из Израиля, Польши, Литвы, Аргентины, Румынии, Германии, Финляндии, России, Индии, Дании, Словении, Армении, Южной Кореи, Азербайджана, Норвегии, Венгрии, Швеции и Молдовы.
В этом году участие в программе NEW могут принять артисты театра, цирка, танца, уличного искусства, авторы инсталляций, цифрового искусства и другие компании.
"Мы приглашаем вас открыть для себя Грузию, встретиться с самой волшебной публикой и продвигать свою работу на международном уровне! В этом году фестиваль также объявляет спецприз для компаний – Специальный приз Ассоциации театральных критиков Грузии", – сообщается на сайте фестиваля.
Крайний срок приема заявок (они принимаются только онлайн) – 15 апреля 2022 года. Подробнее о подачи заявок тут
.
Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.
Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.