https://sputnik-georgia.ru/20220414/tbilisskiy-teatralnyy-festival-priglashaet-k-uchastiyu-inostrannykh-artistov-265961380.html

Тбилисский театральный фестиваль приглашает к участию иностранных артистов

Тбилисский театральный фестиваль приглашает к участию иностранных артистов

Участие в программе NEW могут принять артисты театра, цирка, танца, уличного искусства, авторы инсталляций, цифрового искусства и другие компании 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T19:48+0400

2022-04-14T19:48+0400

2022-04-14T19:48+0400

тбилисский международный театральный фестиваль

культура

грузия

новости

тбилиси

театр

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ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Тбилисский международный театральный фестиваль приглашает к участию в зарубежной программе 2022 года артистов и театральные коллективы из разных стран, говорится на официальном сайте.С первых дней в программе NEW принимали участие известные театральные компании и артисты из Израиля, Польши, Литвы, Аргентины, Румынии, Германии, Финляндии, России, Индии, Дании, Словении, Армении, Южной Кореи, Азербайджана, Норвегии, Венгрии, Швеции и Молдовы.В этом году участие в программе NEW могут принять артисты театра, цирка, танца, уличного искусства, авторы инсталляций, цифрового искусства и другие компании."Мы приглашаем вас открыть для себя Грузию, встретиться с самой волшебной публикой и продвигать свою работу на международном уровне! В этом году фестиваль также объявляет спецприз для компаний – Специальный приз Ассоциации театральных критиков Грузии", – сообщается на сайте фестиваля.Крайний срок приема заявок (они принимаются только онлайн) – 15 апреля 2022 года. Подробнее о подачи заявок тут. Тбилисский международный театральный фестиваль был основан в 2009 году мэрией столицы с целью популяризации города, его культуры и богатой творческой атмосферы. Спустя два года, в 2011 году, Тбилисский международный театральный фестиваль стал членом Ассоциации фестивалей Европы.Неизменной остается цель фестиваля – показать иностранным гостям Тбилиси театральный потенциал Грузии и сделать грузинский театр более популярным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тбилисский международный театральный фестиваль, культура, грузия, новости, тбилиси, театр