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Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа 14 апреля

Тысячи семей в Тбилиси останутся без газа 14 апреля

Подача газа прекратится с 10:00 до 14:00 четверга, 14 апреля, сообщают в компании 14.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. До пяти тысяч абонентов столичных районов Мтацминда-Крцаниси и Исани-Самгори временно останутся без "голубого" топлива из-за ремонтных работ на сети газоснабжения, сообщает пресс-служба газораспределительной компании Tbilisi Energy.По данным компании, подача газа прекратится с 10:00 до 14:00 четверга, 14 апреля.Без газа останутся как жители жилых домов, так и крупные и малые коммерческие объекты, частные компании, школы и детские сады, которые расположены в указанных районах.Подача газа временно будет прекращена Национальному ботаническому саду, Бальнеологическому курорту Тбилиси, Экономическому департаменту МВД Грузии, посольству Азербайджана в Грузии и Торгово-промышленной палате, находящихся в районе Мтацминда-Крцаниси.В том числе газ отключат и Высшему совету юстиции в районе Исани.Газоснабжение будет восстановлено с 14:00 и будет завершено к концу дня.

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