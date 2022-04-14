https://sputnik-georgia.ru/20220414/v-gruzii-obyavyat-grantovyy-konkurs-zaschity-gosyazyka-265982043.html

В Грузии объявят грантовый конкурс защиты госязыка

В Грузии объявят грантовый конкурс защиты госязыка

Конкурс будет содействовать функционированию грузинского и абхазского языков, а также защите и исследованию государственного языка 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T15:41+0400

2022-04-14T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Национальный научный фонд имени Шота Руставели в ближайшее время объявит целевой грантовый конкурс по защите государственного языка, сообщает пресс-служба министра образования и науки.Инициатива принадлежит министру образования. Грантовый конкурс будет содействовать функционированию грузинского и абхазского языков, защите и исследованию государственного языка.В рамках конкурса особое внимание будет уделено стандартизации, терминологии, созданию и развитию языковых технологий и ресурсов, вопросам исследования и документирования грузинского и картвельского языков, в том числе языков этнических меньшинств.В министерстве отметили, что конкурс является вопросом государственного значения, поскольку вместе с исследователями грузинского языка в нем смогут принять участие и абхазские ученые, заинтересованные изучением абхазского языка.Бюджет конкурса составляет 240 тысяч лари (78 тысяч долларов). Конкурс пройдет в рамках плана действия и единой стратегии государственного языка 2021-2030 годов, созданного Департаментом государственного языка.Главная цель стратегии – обеспечение бесперебойного функционирования государственного языка.Для осуществления этой цели поставлено несколько важных задач – это поддержка функционирования и популяризации грузинского и абхазского языков, регулярное обновление и внедрение норм грузинского литературного языка, содействие повышению уровня знания грузинского языка на всех уровнях формального и неформального образования, содействие фундаментальных и прикладных исследований картвельских и абхазского языков, поддержка обучения языков этнических меньшинств Грузии.

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грузинский язык, грузия, новости, общество, минобразования грузии