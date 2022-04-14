https://sputnik-georgia.ru/20220414/v-stolitse-gruzii-proydet-vecher-muzyki-bakha-265985557.html

В столице Грузии пройдет вечер музыки Баха

В столице Грузии пройдет вечер музыки Баха

Билеты на тбилисский концерт можно приобрести только онлайн 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T18:01+0400

2022-04-14T18:01+0400

2022-04-14T18:01+0400

музыкальный центр им. джансуга кахидзе

культура

грузия

новости

тбилисский симфонический оркестр

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ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе приглашает на концерт симфонической музыки 15 апреля.На вечере бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха исполнят Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла Грузии.Дирижировать на концерте будет Арчил Ушвелидзе. В качестве солистов выступят: М. Абрамишвили (контртенор), З. Натрошвили (тенор), Г. Годердзишвили (бани) и А. Васадзе.Организаторы отмечают, что билеты можно приобрести только в электронном виде.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

музыкальный центр им. джансуга кахидзе, культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр