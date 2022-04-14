https://sputnik-georgia.ru/20220414/v-stolitse-gruzii-proydet-vecher-muzyki-bakha-265985557.html
В столице Грузии пройдет вечер музыки Баха
В столице Грузии пройдет вечер музыки Баха
Билеты на тбилисский концерт можно приобрести только онлайн 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T18:01+0400
2022-04-14T18:01+0400
2022-04-14T18:01+0400
музыкальный центр им. джансуга кахидзе
культура
грузия
новости
тбилисский симфонический оркестр
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ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе приглашает на концерт симфонической музыки 15 апреля.На вечере бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха исполнят Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла Грузии.Дирижировать на концерте будет Арчил Ушвелидзе. В качестве солистов выступят: М. Абрамишвили (контртенор), З. Натрошвили (тенор), Г. Годердзишвили (бани) и А. Васадзе.Организаторы отмечают, что билеты можно приобрести только в электронном виде.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
музыкальный центр им. джансуга кахидзе, культура, грузия, новости, тбилисский симфонический оркестр
В столице Грузии пройдет вечер музыки Баха
Билеты на тбилисский концерт можно приобрести только онлайн
ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе приглашает на концерт симфонической музыки 15 апреля.
На вечере бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха исполнят Тбилисский симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла Грузии.
Дирижировать на концерте будет Арчил Ушвелидзе. В качестве солистов выступят: М. Абрамишвили (контртенор), З. Натрошвили (тенор), Г. Годердзишвили (бани) и А. Васадзе.
Организаторы отмечают, что билеты можно приобрести только в электронном виде.