https://sputnik-georgia.ru/20220414/v-tbilisi-v-khode-spetsoperatsii-zaderzhany-narkotorgovtsy-265980827.html

В Тбилиси в ходе спецоперации задержаны наркоторговцы

В Тбилиси в ходе спецоперации задержаны наркоторговцы

Среди задержанных за незаконную реализацию наркотиков один иностранец 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T15:16+0400

2022-04-14T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Полиция в ходе оперативно-розыскных и следственных действий в Тбилиси задержала за наркопреступления семь человек, в том числе четырех наркореализаторов, говорится в сообщении на сайте МВД.Следствие установило, что задержанные систематически продавали наркотики. Перед задержанием полиция произвела "контрольные закупки" у задержанных (героин, бупренорфин и альфа-ПВП) и записала эти факты на видео.Среди задержанных за незаконную реализацию наркотиков один иностранец. Трое задержанных обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.Самый молодой из задержанных, которому 28 лет, в прошлом был осужден за наркопреступление и в настоящее время отбывает условный срок. Он задержан на основании решения судьи за неоднократное приобретение, хранение и реализацию наркотических веществ.В ходе личного обыска одного из задержанных полиция изъяла 50 упаковок героина, а во время обыска его гаража - более половины килограмма марихуаны, восемь боевых патронов, 1,8 тысячи долларов и 1,7 тысячи лари, предположительно добытые преступным путем.Кроме того, в ходе личного обыска других задержанных, полицейские изъяли героин в большом количестве и упаковку метадона.Следствие ведется по трем статьям УК Грузии: "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров", "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ" и "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольных охотничьих ружей), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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мвд грузии, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, происшествия, грузия, новости