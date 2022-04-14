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Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу

Вниманию родителей: в Грузии меняется возраст приема детей в школу

Причиной принятия поправок является требование родителей 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T17:31+0400

2022-04-14T17:31+0400

2022-04-14T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил поправки в закон "Об общем образовании", согласно которому в 2022 году к обучению в первом классе допустят детей, которым исполнится 6 лет до 1 октября.За поправки проголосовали 83 депутата.По действующей версии закона, в первый класс могли пойти дети, которые достигли шестилетнего возраста к 15 сентября.Как объясняют авторы проекта, депутаты Георгий Амилахвали и Тамар Талиашвили от правящей партии "Грузинская мечта", причиной принятия поправок является требование родителей и то, что число детей, рожденных в период с 15 сентября по 1 октября не создаст особых проблем с перегруженностью школ.Всего таких детей, по данным законодателей, 2 540, и для них понадобятся дополнительные средства из бюджета. В частности, на компьютеры для первоклассников и учителей уйдет 2,1 миллион лари, на закупку учебников – 101,6 тысячи лари, а на парты и скамейки – 711 тысяч лари. Дополнительное финансирование школ из-за новых учеников составит 720 тысяч лари.Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования в "Законодательном вестнике Грузии".Курс лари в доллару США на 14 апреля составляет 3,083 GEL/$1.

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грузия, общество, новости, грузинская мечта