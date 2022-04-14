https://sputnik-georgia.ru/20220414/vystavka-rabot-niko-pirosmani-proydet-v-signakhskom-muzee-265973242.html

Выставка работ Нико Пиросмани пройдет в Сигнахском музее

Выставка работ Нико Пиросмани пройдет в Сигнахском музее

Посетители увидят 14 картин Пиросмани, а также знаменитую работу Пикассо – графический портрет грузинского гения-примитивиста 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T13:01+0400

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2022-04-14T13:01+0400

пиросмани

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ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Выставка коллекции Государственного музея Нико Пиросманашвили с работами великого художника откроется 15 апреля в Сигнахском историко-этнографическом музее (регион Кахети), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Собрание картин Нико Пиросманашвили, хранящееся в Доме-музее Мирзаани, занимает важное место в его творческом наследии. Рано осиротивший художник покинул родной Мирзаани в возрасте 8-10 лет и до конца жизни жил в Тифлисе. В Мирзаани же обосновалась сестра Пиросманашвили со своей семьей.Говорят, что в 1898 году Нико построил для своей сестры новый дом на месте старого. Именно здесь находится дом-музей художника, созданный в 1960 году.Первые экспонаты были переданы в дар мемориальному музею Союзом писателей Грузии и Сигнахским краеведческим музеем, что положило начало знаменитой коллекции Мирзаани.Сегодня там хранятся 14 работ Нико Пиросманашвили. Среди которых и графический портрет Нико Пиросманашвили, созданный в 1972 году Пабло Пикассо для книги Ильи Зданевича "Нико Пиросманашвили - 1914", оригинал которой был подарен музею Мирзаани в 1985 году по инициативе супруги Ильи Зданевича.Выставка в Cигнахском музее продлится до 15 октября.

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пиросмани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, новости, грузия, сигнахи