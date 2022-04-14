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Выставка работ Нико Пиросмани пройдет в Сигнахском музее
Выставка работ Нико Пиросмани пройдет в Сигнахском музее
Посетители увидят 14 картин Пиросмани, а также знаменитую работу Пикассо – графический портрет грузинского гения-примитивиста 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T13:01+0400
2022-04-14T13:01+0400
2022-04-14T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Выставка коллекции Государственного музея Нико Пиросманашвили с работами великого художника откроется 15 апреля в Сигнахском историко-этнографическом музее (регион Кахети), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.Собрание картин Нико Пиросманашвили, хранящееся в Доме-музее Мирзаани, занимает важное место в его творческом наследии. Рано осиротивший художник покинул родной Мирзаани в возрасте 8-10 лет и до конца жизни жил в Тифлисе. В Мирзаани же обосновалась сестра Пиросманашвили со своей семьей.Говорят, что в 1898 году Нико построил для своей сестры новый дом на месте старого. Именно здесь находится дом-музей художника, созданный в 1960 году.Первые экспонаты были переданы в дар мемориальному музею Союзом писателей Грузии и Сигнахским краеведческим музеем, что положило начало знаменитой коллекции Мирзаани.Сегодня там хранятся 14 работ Нико Пиросманашвили. Среди которых и графический портрет Нико Пиросманашвили, созданный в 1972 году Пабло Пикассо для книги Ильи Зданевича "Нико Пиросманашвили - 1914", оригинал которой был подарен музею Мирзаани в 1985 году по инициативе супруги Ильи Зданевича.Выставка в Cигнахском музее продлится до 15 октября.
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пиросмани, министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, новости, грузия, сигнахи
Выставка работ Нико Пиросмани пройдет в Сигнахском музее
Посетители увидят 14 картин Пиросмани, а также знаменитую работу Пикассо – графический портрет грузинского гения-примитивиста
ТБИЛИСИ, 14 апр— Sputnik. Выставка коллекции Государственного музея Нико Пиросманашвили с работами великого художника откроется 15 апреля в Сигнахском историко-этнографическом музее (регион Кахети), говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи.
На выставке будут представлены 14 картин Пиросмани, а также знаменитая работа Пабло Пикассо с графическим портретом грузинского гения-примитивиста и две работы Нико из собрания Художественного музея Шалвы Амиранашвили – "Ртвели" и "Эрекле II".
Собрание картин Нико Пиросманашвили, хранящееся в Доме-музее Мирзаани, занимает важное место в его творческом наследии. Рано осиротивший художник покинул родной Мирзаани в возрасте 8-10 лет и до конца жизни жил в Тифлисе. В Мирзаани же обосновалась сестра Пиросманашвили со своей семьей.
Говорят, что в 1898 году Нико построил для своей сестры новый дом на месте старого. Именно здесь находится дом-музей художника, созданный в 1960 году.
Первые экспонаты были переданы в дар мемориальному музею Союзом писателей Грузии и Сигнахским краеведческим музеем, что положило начало знаменитой коллекции Мирзаани.
Сегодня там хранятся 14 работ Нико Пиросманашвили. Среди которых и графический портрет Нико Пиросманашвили, созданный в 1972 году Пабло Пикассо для книги Ильи Зданевича "Нико Пиросманашвили - 1914", оригинал которой был подарен музею Мирзаани в 1985 году по инициативе супруги Ильи Зданевича.
Выставка в Cигнахском музее продлится до 15 октября.