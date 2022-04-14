https://sputnik-georgia.ru/20220414/zhena-chaykovskogo-film-serebrennikova-voshel-v-osnovnoy-konkurs-kannskogo-kinofestivalya-265984108.html

"Жена Чайковского": фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

"Жена Чайковского": фильм Серебренникова вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля

В картине снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron 14.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-14T20:06+0400

2022-04-14T20:06+0400

2022-04-14T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Кинокартина известного российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля 2022 года, сообщили организаторы фестиваля. В фильме снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron.Ранее французский киновед Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников приехал в Париж после снятия с него судимости в России. Сам смотр пройдет с 17 по 28 мая.В этом году за "Золотую пальмовую ветвь" будут бороться 18 фильмов из разных стран. Среди них работы братьев Жан-Пьера и Люка Дарденна из Бельгии ("Тори и Локита"), шведа Рубена Эстлунда ("Треугольник печали"), канадца Дэвида Кроненберга ("Преступления будущего") и американца Джеймса Грэя ("Время Армагеддона").

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кирилл серебренников, в мире, культура, мировая культура, oxxxymiron, париж, каннский фестиваль, шоу-бизнес