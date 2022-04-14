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Жители США назвали "высокомерную ошибку" своих властей в отношении РФ
Жители США назвали "высокомерную ошибку" своих властей в отношении РФ
Санкционное давление на Российскую Федерацию усилилось после начала спецоперации на Украине 14.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-14T10:44+0400
2022-04-14T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Аудитория американского портала Breitbart с волнением восприняла статью о крупном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, мощно ударил по Германии.Одни читатели сайта выразили сочувствие немцам, а другие – высказали мнение, что причиной кризиса вполне может оказаться политический курс самих Соединенных Штатов."Немцы привыкли к хорошей жизни, но она может разрушиться в скором времени. <…> Западные политики наскакивали друг на друга, чтобы поскорей ввести против России санкции, поэтому они знали, на что шли", – пишет еще один пользователь."Гляньте, мечта либерального мира исполнилась", – позлорадствовали в комментариях."Санкции против России – одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров – это фатальная ошибка высокомерных элит", – полагает один из читателей.Давление в виде санкций на Российскую Федерацию усилилось после начала спецоперации на Украине. При этом новые меры ударили по самим странам Запада: так отказ от сотрудничества с Россией привел к подорожанию бензина, росту цен на коммунальные услуги, дефициту продуктов в магазинах и другим проблемам. По словам российского лидера Владимира Путина, отказ определенных западных стран от нормального сотрудничества уже ударил по миллионам европейцев и начал отражаться и на США. При этом РФ, по его словам, тоже сталкивается со сложностями, но рассматривает это как появление новых возможностей и вариантов.
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сша, россия, новости, в мире, германия, экономика
Жители США назвали "высокомерную ошибку" своих властей в отношении РФ
10:44 14.04.2022 (обновлено: 11:55 14.04.2022)
Санкционное давление на Российскую Федерацию усилилось после начала спецоперации на Украине
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik.
Аудитория американского портала Breitbart
с волнением восприняла статью о крупном продовольственном кризисе, который, как сообщил автор публикации, мощно ударил по Германии.
Одни читатели сайта выразили сочувствие немцам, а другие – высказали мнение, что причиной кризиса вполне может оказаться политический курс самих Соединенных Штатов.
"У нас тут в Германии вводят ограничения на покупку муки и масла для готовки. <…> Походы в ресторан тоже не особо можем себе позволить", – рассказал читатель. "А еще у них скоро не будет газа, чтобы готовить еду", – добавил другой.
"Немцы привыкли к хорошей жизни, но она может разрушиться в скором времени. <…> Западные политики наскакивали друг на друга, чтобы поскорей ввести против России санкции, поэтому они знали, на что шли", – пишет еще один пользователь.
"Гляньте, мечта либерального мира исполнилась", – позлорадствовали в комментариях.
"Санкции против России – одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров – это фатальная ошибка высокомерных элит", – полагает один из читателей.
Давление в виде санкций на Российскую Федерацию усилилось после начала спецоперации на Украине. При этом новые меры ударили по самим странам Запада: так отказ от сотрудничества с Россией привел к подорожанию бензина, росту цен на коммунальные услуги, дефициту продуктов в магазинах и другим проблемам.
По словам российского лидера Владимира Путина, отказ определенных западных стран от нормального сотрудничества уже ударил по миллионам европейцев и начал отражаться и на США. При этом РФ, по его словам, тоже сталкивается со сложностями, но рассматривает это как появление новых возможностей и вариантов.