https://sputnik-georgia.ru/20220415/apellyatsionnyy-sud-peresmatrivaet-delo-bankirov-khazaradze-i-dzhaparidze-266020067.html

Апелляционный суд пересматривает дело банкиров Хазарадзе и Джапаридзе

Апелляционный суд пересматривает дело банкиров Хазарадзе и Джапаридзе

Сторона защиты требует отметить приговор Тбилисского городского суда, а сторона обвинения протестует против переквалификации дела 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T20:10+0400

2022-04-15T20:10+0400

2022-04-15T20:51+0400

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мамука хазарадзе

в грузии отмывали деньги? скандал вокруг tbc bank

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. В Тбилисском апелляционном суде начались слушания по делу основателей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Автандила Церетели.Апелляцию подали адвокаты признанных виновными банкиров и сторона обвинения. Сторона защиты требует отметить приговор Тбилисского городского суда, а сторона обвинения протестует против переквалификации дела.Тбилисский суд переквалифицировал обвинение с отмывания денег на мошенничество, Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии.Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в размере около 17 миллионов долларов в 2008 году.

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