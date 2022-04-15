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Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией
Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией
Документ, подписанный в сентябре прошлого года в Баку, определяет шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T19:52+0400
2022-04-15T19:52+0400
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ТБИЛИСИ 15 апр — Sputnik. Президент Азербайджана Идьхам Алиев утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе", подписанное 29 сентября 2021 года в Баку., сообщил Sputnik Азербайджан.Соглашением определены шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией:ЖелезнодорожныйАвтомобильныеСогласно документу, компетентные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через совместный пропускной пункт "Ипек Йолу" – "Абрешумис Гза".
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азербайджан, новости, грузия, политика, грузино-азербайджанские отношения
Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией
19:52 15.04.2022 (обновлено: 19:57 15.04.2022)
Документ, подписанный в сентябре прошлого года в Баку, определяет шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией
ТБИЛИСИ 15 апр — Sputnik.
Президент Азербайджана Идьхам Алиев утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе", подписанное 29 сентября 2021 года в Баку., сообщил Sputnik Азербайджан
.
Соглашением определены шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией:
"Беюк-Кесик" (Азербайджан) - "Гардабани" (Грузия)
"Красный мост" (Азербайджан) – "Красный мост" (Грузия);
"Мазымгара" (Азербайджан) – "Цодна" (Грузия);
"Ипек Йолу" (Азербайджан) – "Абрешумис Гза" (Грузия);
"Садахлы" (Азербайджан) – "Вахтангиси" (Грузия)
"Муганлы" (Азербайджан) – "Самтатцкаро" (Грузия).
Согласно документу, компетентные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через совместный пропускной пункт "Ипек Йолу" – "Абрешумис Гза".