https://sputnik-georgia.ru/20220415/azerbaydzhan-utverdil-spisok-punktov-propuska-na-granitse-s-gruziey-266019796.html

Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией

Азербайджан утвердил список пунктов пропуска на границе с Грузией

Документ, подписанный в сентябре прошлого года в Баку, определяет шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T19:52+0400

2022-04-15T19:52+0400

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ТБИЛИСИ 15 апр — Sputnik. Президент Азербайджана Идьхам Алиев утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе", подписанное 29 сентября 2021 года в Баку., сообщил Sputnik Азербайджан.Соглашением определены шесть пунктов пропуска для пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией:ЖелезнодорожныйАвтомобильныеСогласно документу, компетентные органы сторон отдельными протоколами определят принципы применения пограничных и таможенных процедур в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через совместный пропускной пункт "Ипек Йолу" – "Абрешумис Гза".

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азербайджан, новости, грузия, политика, грузино-азербайджанские отношения