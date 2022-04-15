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Что нельзя делать в Лазареву субботу 2022: приметы и традиции праздника

Что нельзя делать в Лазареву субботу 2022: приметы и традиции праздника

Лазареву субботу православные празднуют накануне Входа Господня в Иерусалим или Вербного воскресенья 15.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-15T16:06+0400

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справки

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В этот день церковь вспоминает одно из главных чудес, совершенных Спасителем – воскрешение Святого Лазаря.Лазарева суббота постоянной даты в церковном календаре не имеет – ее отмечают в субботу шестой недели Великого поста. В 2022-м она выпадает на 16 апреля.О приметах и традициях Лазаревой субботы, что можно и нельзя делать в праздник, читайте в материале Sputnik Грузия.Лазарева субботаСвященное Писание повествует, что Лазарь и его сестры, Марфа и Мария, жили в небольшом селении Вифания недалеко от Иерусалима. Иисус во время земной жизни часто посещал их дом. Однажды Лазарь заболел и сестры послали сказать Иисусу, что тот, кого Он любит, болен. Но Спаситель сказал, что эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей и через нее прославится Сын Божий.Лазарь скончался за четыре дня до прихода Спасителя в Вифанию. Иисус очень любил своего друга и, подходя к гробнице, в которой похоронили праведника, прослезился. Христос велел отвалить камень, закрывающий вход в гробницу, и воззвал: "Лазарь! Иди вон". И умерший вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, с лицом, обвязанным платком.После воскрешения святой Лазарь прожил еще 30 лет. Он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.Лазарева суббота – символ того, что Господу подвластна и жизнь, и смерть человека. Он дает надежду на спасение всех верующих христиан, на дарование вечной жизни.Традиции праздникаНа Руси традиции празднования Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим неразрывно связаны. В Лазареву субботу начинается освящение вербы, которая является главным символом Вербного Воскресения.Священнослужители в Лазареву субботу меняют свои черные одежды на белые, демонстрируя тем самым единение с воскресшим Лазарем. В Апостольских чтениях в эту субботу Церковь говорит об установлении вечного царства благодати, которое началось с воскрешения Лазаря.Церковь рекомендует посвятить Лазареву субботу чтению Писания, событий, освященных празднику, думать о смерти, ее смысле и будущем своей души.Что нельзя делатьВ Лазареву субботу продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясные и молочные продукты. В праздник нельзя есть рыбу, но можно есть рыбью икру и выпить немного вина.По традиции в Лазареву субботу нельзя заниматься хозяйством – запрещено работать в огороде, строить, стирать, гладить, мыться и делать уборку, поэтому хозяйки старались закончить все дела до наступления праздника.В праздник нельзя использовать режущие и колющие предметы, поэтому мужчины не охотились и не резали скотину в этот день, а женщины откладывали шитье и вязание до завершения праздника.В Лазареву субботу нельзя раздражаться, ссориться, выяснять отношения, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.В этот праздник нельзя венчаться и проводить любые другие светские праздничные мероприятия, а также отказывать людям и в их просьбе.В Лазареву субботу по традиции готовятся к Вербному воскресенью – идут в храм, слушают проповедь, молятся, думают о вечном, отложив все повседневные дела и заботы.В Лазареву субботу по традиции готовят специальные блюда из гречки и гороха. По приметам эти продукты обязательно должны присутствовать на столе, чтобы урожай гречихи и бобовых культур был богатым. Кроме того, подают десерты из тыквы или манной каши.Празднование проходит в семейном кругу. В этот день нельзя устраивать большие застолья и веселиться, так как пока продолжается Великий пост. Нельзя топтать ногами крошки от пищи, которые упали на пол.Молодые девушки в Лазареву субботу по традиции собирались вместе и ходили по избам делать "лазари" – петь песни. В ответ хозяева давали девушкам сырые яйца и мелкие деньги. После окончания обряда девушки делили поровну все подарки и расходились по домам.По традиции вербовые ветки, заготовленные в Лазареву субботу, освящают в церкви, а вечером начинают хлестать ими друг друга. По приметам такая традиция принесет хозяевам дома здоровье и достаток.ПриметыВ Лазареву субботу следят за природой и поведением животных. В частности, жители сел обязательно наблюдали за поведением ползучих созданий.Так, например, если змеи, ящерицы и прочие гады массово покидали свои норы и гнезда в Лазареву субботу – это примета, указывающая, что пришла настоящая весна. Соответственно, скоро станет жарко, поэтому можно сеять зерно и заняться огородом.По приметам, чтобы горох уродился, его сеяли именно в Лазареву субботу.Есть примета, если в Лазареву субботу прочитать "Отче наш", держа в левой руке вербовую веточку, а правой перекреститься и попросить у Господа финансового благополучия, в семье обязательно улучшится материальное положение.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки