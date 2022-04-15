https://sputnik-georgia.ru/20220415/ekspert-rasskazal-chto-budet-s-oruzhiem-nato-na-ukraine---video-266003106.html
Эксперт рассказал, что будет с оружием НАТО на Украине – видео
Эксперт рассказал, что будет с оружием НАТО на Украине – видео
Транспорт США и НАТО, перевозящий вооружения на территории Украины, будет рассматриваться в качестве законной военной цели. Об этом заявил замглавы МИД Сергей... 15.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-15T11:26+0400
2022-04-15T11:26+0400
2022-04-15T11:44+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Насколько эффективно Россия в настоящее время уничтожает иностранное оружие на Украине? Что будет дальше? О чем говорит сдача в плен морской пехоты ВСУ? Когда закроется "котел" в Донбассе? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Эксперт рассказал, что будет с оружием НАТО на Украине – видео
11:26 15.04.2022 (обновлено: 11:44 15.04.2022)
Транспорт США и НАТО, перевозящий вооружения на территории Украины, будет рассматриваться в качестве законной военной цели. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков
Насколько эффективно Россия в настоящее время уничтожает иностранное оружие на Украине? Что будет дальше? О чем говорит сдача в плен морской пехоты ВСУ? Когда закроется "котел" в Донбассе? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал военный эксперт Александр Хроленко.